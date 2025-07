El desplante de una soltera de 'First Dates' ante las excentricidades de su cita: "Lo tengo muy claro"

Conchi, definida como independiente y exigente, llegaba a 'First Dates' en su entrega de este martes 22 de julio en Telecinco con las ideas muy claras sobre cómo quiere que sea su primera relación en más de cuatro años. Y aunque Javier parecía encajar en sus parámetros por su buena ortografía entre otras cualidades, la soltera terminó plantándose ante las excentricidades del agente funerario.

"En la relación que busco ahora no quiero posesión de ningún tipo, no quiero nadie que tenga que estar pegado a mi todo el día ni que me diga lo que hacer", aseguró la cocinera de 50 años de Cádiz, que se presentó además como "muy selectiva" con las personas con las que escoge "ser simpática". Y el programa tenía preparado para ella a un candidato lleno de peculiaridades.

Javier no se corta al confesar su decepción con su cita de 'First Dates': "Parece mi profesora de la secundaria"

"Tengo muchas manías, cuando limpio la casa siempre lo hago de la misma forma, con la colada si los pantalones son azules, la pinza azul... Cuando se lo cuento a la gente no se lo cree", explicó el soltero de 'First Dates' a la gaditana poco después de ocupar la mesa, algo que dejó algo fría a la cocinera. "Me parece un poquito exagerado, por decirlo suavemente", comentó Conchi ante las cámaras del programa.

Sin embargo, según el agente funerario de 48 años enumeraba sus muchas manías, la soltera quiso aplaudir su preferencia por mantener la buena ortografía en los mensajes de texto, asegurando que ella también lo veía como un aspecto muy importante. "La veo y parece mi profesora de secundaria, entonces no es una cosa que me haya atraído", comentó Javier, algo decepcionado también con su acompañante.

Y es que, según pasaban los minutos y los platos por la mesa, la pareja unida por 'First Dates' parecía no compartir lo más mínimo en común. "Yo soy más de hotel y playa, tumbarme con mi cervecita, pero viajar he viajado poco", explicó Javier al discutir sobre sus vacaciones ideales. "Quedarme tumbada con una cerveza no es mi idea de viajar la verdad", aseguró ante las cámaras Conchi, completamente horrorizada con la actitud de su cita.

Conchi se planta ante los planes de futuro de su cita: "Yo se vivir sola perfectamente"

"Yo soy muy aventurera, de aprovechar los días libres y coger el coche hasta donde me lleve", aseguró la soltera, dejando también algo descolocado al agente funerario. "Yo soy una persona muy meticulosa y me cuesta mucho hacer las cosas de imprevisto", lamentó el soltero, comprobando cada vez más la profunda incompatibilidad de ambos. "No le he visto ganas de nada", comentó Conchi después de que este no supiese proponer ningún plan en pareja.

En un intento por avivar la conversación, la soltera de 'First Dates' añadió la política y la religión para conocer las aptitudes de Javier. "Yo estudié en un colegio de curas y quise ser monja, misionera, después dije uf...", confesó la de Cádiz. "En su estética sí que parece que haya querido ser monja, parece que se ha quedado estancada en el pasado", aseguró el soltero ante las cámaras, visiblemente cansado de la cita.

"Lo veo muy parado en muchos sentidos, no solo de salir y entrar, sino también de pensar", lamentó Conchi antes de que ambos llegasen al punto de ruptura de la noche. "Me gustaría vivir con una persona, ver una película por la noche, salir a un concierto, necesito compañía", confesó Javier. "Se siente solo y quiere una compañía... Yo no soy una compañía, entonces no entiendo una relación con una persona para acompañar a alguien, yo se vivir sola perfectamente, soy un complemento, no una compañía", comentó la gaditana horrorizada ante las cámaras del programa.

"Me ha faltado un poco de chispa, un poco más de sangre"

Entonces, la soltera de 'First Dates' supo que tenía que dejar las cosas claras al agente funerario para que no hubiese malentendidos al final de la noche. "Yo vivo muy bien sola, a mi compartir una rutina me cansa y me quema mucho, y sé que no, eso lo tengo muy claro. Igual que sé que nunca me voy a casar más ni voy a convivir con nadie", resolvió Conchi, cerrando las puertas a una hipotética convivencia, y sin duda, a una segunda cita con Javier.

"Yo me lo he pasado en grande, he conocido a una persona espectacular, pero sinceramente no tendría una segunda cita porque me ha faltado un poco de chispa, un poco más de sangre", aseguró Conchi en el momento de la decisión final, cerrando las puertas a seguir conociendo al soltero. "Yo no tendría una cita contigo por el tema de convivir, porque has dicho que no entra en tus planes y eso me ha echado un poquito para atrás", añadió el divorciado de 48 años antes de abandonar el restaurante por caminos separados.