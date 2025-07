Una soltera de 'First Dates' rompe los esquemas de su cita con un insólito detalle: "Tienes que saberlo"

Las relaciones abiertas no son un misterio entre los comensales habituales de 'First Dates', pero el caso de Karen, una creadora de contenido para adultos de 55 años, rompió los esquemas de todos los presentes en el 'Summer Resort' de Telecinco. Pero el momento clave de la cita llegó cuando se sinceró con su cita sobre la verdadera intención con la que acudía al programa

"Soy una persona bastante abierta, tengo pareja, pero no conoce el mundo liberal. Soy creadora de contenido para adultos y vamos a ver si podemos abrir un poquito la relación", comenzó explicando la soltera de Córdoba ante las cámaras del programa antes de sincerarse sobre su principal requisito para su pretendiente de la noche.

"No aparento la edad que tengo, por eso me gustan más jóvenes que yo, realmente una persona que sea muy afín a mí y a mi pareja, hay que probar a ver estando tres personas cómo lo podríamos llevar", aseguró la participante de 'First Dates' antes de que José entrase al restaurante con un perfil más que adecuado a sus necesidades. "Mi mayor fetiche es la mamá de un amigo, que me cuente un problema con su hijo, consolarla y tener un buen...", bromeó el dependiente.

Y el soltero de 36 años no disimuló su fascinación por Karen ante las cámaras nada más conocerla en la sala de espera del restaurante. "Ya me imaginé un montón de cosas por el simple hecho de verla así vestida, la veo bien, no me imagino desnudarla...", confesó el dependiente entre risas. Más tarde, ya sentados en la mesa, la de Córdoba se sinceró sobre su trabajo como creadora de contenido para adultos.

"¿Podemos hacer un contenido juntos?", propuso el soltero de 'First Dates' sin cortarse con su atrevida proposición, momento clave en el que Karen aprovechó para pararle los pies y explicarle a fondo su complicada situación. "Tienes que saber que yo tengo pareja y estamos buscando a un tercero en discordia", advirtió la también coordinadora de azafatas, dejando a su cita algo perpleja ante su cena.

Sin embargo, el de Madrid no parecía tener reparo en el plan que la cordobesa proponía. "Me encantaría participar", aseguró el joven con una sonrisa. "En un principio yo estoy aquí porque mi novio no es liberal, no ha abierto nunca una relación pero vamos a probar", apuntó entonces Karen, desvelando que no sabía con seguridad cómo encajaría su pareja la idea de que un tercero entrase en la relación.

"Yo después de mi divorcio sí fui swinger y he estado con otras parejas, pero cuando ya lo dejé ese mundo, justo lo conocí a él", continuó explicando la participante de 'First Dates', que llevaría a su cita hacia la sala del jacuzzi para mayor intimidad. "Como me sigas acariciando así...", señaló José mientras retozaba en el agua junto a la creadora de contenido. Sin embargo, Karen cortó la escena de golpe y porrazo con una inesperada pregunta: "¿A ti no te gustan los hombres? ¿O sí?".

"No he tenido relaciones con hombres", respondió rápidamente el soltero de 'First Dates'. "Mi novio tampoco, lo digo porque evidentemente si en algún momento se tercia, por lo menos, que no se si haréis algo los dos, creo que no, porque mi novio es de mujeres", resolvió la creadora de contenido antes de acudir a la sala de la decisión final para trasladar su decisión.

"A mi también me gustaría tener una tercera cita, pero tenemos que tener en cuenta que hay un tercero en discordia, habría que hacer una quedada los tres para conocernos y ver lo que fluye", comentó Karen abriéndose a un segundo encuentro con el dependiente. "Genial, me parece súper bien", añadió José antes de abandonar juntos el restaurante.