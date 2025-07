Un soltero de 'First Dates' pierde los papeles y repudia a su cita: "Ni pagando me acostaría con él"

En ocasiones, las mejores intenciones de 'First Dates' para lograr que los solteros encuentren a su media naranja no son suficientes, y ese fue sin duda el caso de Jon este lunes, que acudió al 'Summer Resort' de Telecinco en busca de una relación. Sin embargo, el de Barcelona no pudo ocultar su desagrado al descubrir la pareja que el programa le había asignado para la noche.

"Yo no me siento como un dios griego ni creo parecerlo, pero sí que me lo han dicho muchas personas", comenzó explicando el property manager de 34 años durante su breve presentación, justo antes de encontrarse con Ernest, que había llegado antes al restaurante con las ideas muy claras. "No tengo un prototipo, pero me gustan los hombres más mayores que yo, eso sí, y diferentes a mí", reconoció el gestor cultural de 32 años.

Sin embargo, el "dios griego" de 'First Dates' si había puesto rumbo al restaurante con un prototipo muy específico de pareja ideal, y el de París no cumplía ningún requisito. "Qué pasa, qué serio te has puesto de repente ¿Qué pasa, no te ha gustado lo que has visto o qué?", le preguntó rápidamente Carlos Sobera al ver el gesto de disgusto que el soltero había esbozado nada más ver a su cita.

"Me pensaba que era una broma o que era el amigo de mi cita, que lo habían hecho para verme la cara", confesó Jon ante las cámaras, sin poder disimular delante del gestor cultural. "Me llega por aquí, pesa 50 kilos... Es frentudo. Es que parece la bruja piruja", sentenció el de Barcelona, que trataba de guardar las formas mientras rompía el hielo con su acompañante.

"No me gusta nada de nada, no pegamos ni con cola, pero es que se ve a un kilómetro, qué hago yo con ese señor", insistió el soltero de 'First Dates' ante las cámaras, mientras que la experiencia para Ernest estaba siendo muy distinta. "Me ha dado mucha confianza desde el primer minuto, desde que me he sentado con él en la mesa me he sentido bastante a gusto", confesó el de París ante las cámaras del programa.

Y Jon no tardó en reflexionar sobre su experiencia en el programa, ya que esta era la segunda vez que probaba suerte en el restaurante del amor. "Es una experiencia fabulosa, me encanta el misterio de no saber qué me va a esperar detrás de la puerta, pero claro, tienes que estar preparado para todo, porque mira lo que me ha pasado", comentó con sorna el de Barcelona.

"Físicamente es que es lo opuesto de lo que me podría atraer en esta vida o en este mundo. Es lo contrario. O sea si me dices hazme un dibujo de un chico que no me guste, lo dibujaría a él", insistía una y otra vez el property manager, aprovechando sus diálogos con las cámaras de 'First Dates' para desahogarse sobre el desastroso encuentro que estaba viviendo con Ernest.

Aún así, no dudó en protagonizar un espontáneo número musical en mitad del restaurante, dedicando la canción a su cita y siguiendo con la noche con total normalidad. "Le tengo mucho respeto y no me gustaría ofenderlo jamás, pero es que cuando lo he visto he flipado... la bruja piruja", lamentó el de Barcelona, que tenía más que claro el final de la noche desde el primer minuto.

Más tarde, ya en la zona del jacuzzi, la cosa no mejoró cuando ambos se quedaron en bañador para vivir un momento de mayor intimidad. "Es que ni pagando me acostaría con él, me paga y le digo que no", aseguró el soltero de 'First Dates', visiblemente disgustado por su suerte en la cita a ciegas. Fue entonces cuando llegó el momento de la decisión final, e inevitablemente las expectativas de ambos chocaron.

"Yo la verdad es que sí tendría una segunda cita con Jon porque me parece un tío súper interesante y creo que hemos tenido feeling, me gustaría conocerle más", aseguró Ernest antes de que Jon echase sus ilusiones por tierra. "Yo no, nunca. ¿Te puedo dar las manos? Te lo quiero decir con amor, no tendría una segunda cita porque físicamente eres lo opuesto a lo que me atrae. Es una pena, porque como persona de verdad...", terminó señalando el property manager.