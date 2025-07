Avance 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 25 de julio: una posible tregua y una vida en peligro

Tras ofrecer de nuevo un doble episodio este jueves ocupando el hueco de 'La Promesa', la otra serie diaria de La 1, 'Valle Salvaje' regresará a su horario habitual este viernes con un nuevo capítulo pese a ser festivo en algunas comunidades autónomas.

En los últimos capítulos de 'Valle Salvaje', José Luis no daba crédito al hecho de que su hijo Alejo posea unas tierras que colindan con las suyas y no lo supiera y no dudaba en encararse a su hijo Julio asegurándole que si lo ignoraba ha demostrado ser incompetente y si lo sabía le ha traicionado.

Rafael le reconocía a Adriana que cometió un error al caer en las amenazas de Úrsula y seguir con su boda pero no era libre de su decisión. Paralelamente, Victoria le pedía a Adriana que visite a la comadrona por petición de José Luis pero su sobrina se negaba.

Leonardo estallaba ante Bárbara asegurando que no da a basto con el trabajo en la finca y ella le recriminaba su actitud hacia ella. Tras ello, Bárbara volvía a decirle a Irene que se va a volver loca pues no entiende los cambios de Leonardo con ella y es que sospecha que puede haber alguien más en la vida del joven y está dispuesta a disipar sus dudas.

Úrsula informaba a Victoria de que tiene claro de que Matilde y Luisa están sospechando que ella es la topo que está filtrando todo lo que pasa en la Casa Pequeña. Mientras Pepa llevaba a Evaristo a la Casa Pequeña para poner al tanto a Luisa de los últimos desmanes del duque.

Bernardo no dudaba en amenazar a José Luis con matarle al apuntarle con una pistola cuando él pretendía marcharse de su casa. Finalmente, Adriana y Rafael encontraban una solución para acabar con sus problemas con Úrsula y le pedían ayuda a Julio con el chantaje de su futura mujer.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 25 de julio a partir de las 17:40 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 219 de 'Valle Salvaje' del viernes 25 de julio

Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa da la cara por Alejo y le defiende ante Luisa recordándole que está pagando los platos por haber sido valiente al querer estar con ella.

Adriana y Rafael hablan con Julio para pedirle que hable con Úrsula y le haga ver su punto de vista con respecto a su relación para que les deje tranquilos y él les asegura que hablará con ella. Y Julio no duda en avisar a Úrsula de que Rafael le ha contado a Adriana que le está chantajeando.

Francisco avisa a su padre de que está convencido de que su tía Eva ha malmetido para ponerle en contra de Isabel. Paralelamente, Isabel le presenta a Adriana a Aurora, la comadrona que le va a acompañar en su embarazo. Y tras ello, José Luis le deja claro a su nuera que lleva dentro a un heredero de los Gálvez de Aguirre y que no va a permitir que le desobedezca.

Por su parte, Rafael no duda en enfrentarse con su padre tras todos sus últimos movimientos con Alejo y le deja claro que quién se avergüenza de ser un Gálvez de Aguirre es él. Mientras, Victoria le tiende una mano a Mercedes para firmar una tregua y le pide a José Luis que confíe en ella.

Irene le dice a Leonardo que ha llegado el momento de dar el paso y de contarle a Bárbara lo que pasó entre ellos. Finalmente, un hombre misterioso entra en la Casa Pequeña y coge al pequeño Evaristo en brazos ante Matilde y Pepa. ¿De quién se trata? ¿Correrá peligro el pequeño?