Avance 'Valle Salvaje', doble capítulo de este jueves 24 de julio: la amenaza de muerte a José Luis

'Valle Salvaje' se encuentra en un momento crucial en sus tramas y por ello aprovechando la emisión del Tour de Francia, este jueves 24 de julio volverá a ofrecer doble episodio como ya hiciera la semana pasada. Así, la ficción protagonizada por Rocío Suárez de Puga y Marco Pernas ocupará el hueco de 'La Promesa', que descansa este jueves y no ofrecerá nuevo episodio.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Irene se encaraba con José Luis en plena comida por no querer reconciliarse con Alejo. Mientras Victoria le pedía al duque que por favor no quiere que el día de su boda esté enturbiado por las disputas con sus hijos.

Pero José Luis dejaba claro a su amada que no piensa aflojar ni con Mercedes ni con Bernardo ni tampoco con su hijo Alejo y Victoria le anunciaba que por todo esto su boda no puede celebrarse en la capilla de la Casa Grande.

Matilde advertía a Atanasio que tienen un delator en la Casa Pequeña y alguien que está pasando información a la Casa Grande. Paralelamente, en la Casa Pequeña agradecían el apoyo que están recibiendo de Alejo. Por su parte, Pepa, la hermana de Luisa volvía para decirle a su hermana que se ha quedado sin trabajo. Mientras, Eva trataba de malmeter ante Isabel con su hermano Amadeo.

Julio le dejaba claro a su hermano Rafael que el niño que espera Adriana lo criará él y que pese a todo será a él a quién llame padre. Por otro lado, Úrsula no dudaba en decirle a Rafael que según sus cálculos Adriana quedó en cinta cuando ellos ya estaban teniendo relaciones. Y Rafael terminaba revelando a Adriana que Úrsula le amenazó y por ello tuvo que seguir con los planes de su boda.

Pero qué va a pasar en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 24 de julio a partir de las 17:40 horas justo después del Tour de Francia:

Avance del capítulo 217 de 'Valle Salvaje' del jueves 24 de julio

Mercedes, Luisa y Pepa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis no da crédito al hecho de que su hijo Alejo posea unas tierras que colindan con las suyas y no lo supiera y no duda en encararse a su hijo Julio asegurándole que si lo ignoraba ha demostrado ser incompetente y si lo sabía le ha traicionado.

Rafael le reconoce a Adriana que cometió un error al caer en las amenazas de Úrsula y seguir con su boda pero no era libre de su decisión. Paralelamente, Victoria le pide a Adriana que visite a la comadrona por petición de José Luis pero su sobrina se niega.

Leonardo estalla ante Bárbara asegurando que no da a basto con el trabajo en la finca y ella le recrimina su actitud hacia ella. Tras ello, Bárbara vuelve a decirle a Irene que se va a volver loca pues no entiende los cambios de Leonardo con ella.

Úrsula informa a Victoria de que tiene claro de que Matilde y Luisa están sospechando que ella es la topo que está filtrando todo lo que pasa en la Casa Pequeña.

Adriana sufre un vahído y preocupa tanto a Julio como a Rafael. Y Bernardo no duda en amenazar a José Luis con matarle al apuntarle con una pistola cuando él pretendía marcharse de su casa.

Avance del capítulo 218 de 'Valle Salvaje' del jueves 24 de julio

Úrsula y Victoria en 'Valle Salvaje'.

Adriana y Rafael encuentran una solución para acabar con sus problemas con Úrsula mientras Pepa lleva a Evaristo a la Casa Pequeña para poner al tanto a Luisa de los últimos desmanes del duque.

Bárbara sospecha que puede haber alguien más en la vida de Leonardo y está dispuesta a disipar sus dudas.