'Supervivientes 2025' informa de que Anita y Montoya quedan apartados ante la mayor polémica de la edición

Después de la bronca monumental que vimos en la gala dominical de 'Supervivientes 2025', Anita y Montoya han quedado totalmente apartados del resto de compañeros. Los dos bandos están cada vez más divididos y polarizados; más aún después de las graves acusaciones que se vertieron contra el sevillano y que la organización tuvo que negar. Y el programa de Telecinco ha dado cuenta de la situación que se está viviendo con unas imágenes de última hora que se han ofrecido también a través de 'Vamos a ver'.

Anita y Montoya se han distanciado del grupo mayoritario y han comenzado a hacer la supervivencia por su cuenta. Makoke, Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González (Álex Adrover aún sigue apartado a la espera de lo que prescriban los médicos) les han dado la espalda definitivamente y parece que no hay vuelta a atrás. Las espadas están en alto.

Así, 'Supervivientes 2025' ha ofrecido las primeras imágenes de convivencia de la pareja ya en solitario. En ellas se ven varias secuencias, todas ellas polémicas. En una, Anita se acerca al grupo para hablar de cómo queda la dotación tras la expulsión de Damián Quintero, y Pelayo le pide hablarlo en otro momento "para cenar tranquilos". La catalana no tiene más remedio que alejarse.

"Se van a atragantar por lo que yo les diga. Qué fuerte ya todo, no se puede ni hablar", se queja Anita ante Montoya después de ser prácticamente expulsada del lugar en el que estaban cenando Pelayo, Makoke, Escassi y Borja. "Se están comiendo lo de Damián y Álex. Al menos que sea equitativo, ¿no? Una cosa es que me queráis aislar de todo, pero dame mi parte porque tengo hambre", denuncia por su parte Montoya. La imagen es muy ilustrativa a la par que controvertida: Anita y Montoya viendo cómo los demás comen a unos metros.

Se han puesto a cenar y han dejado a Montoya y Anita mirando.



No se puede ser más malas personas.#SVUltimaHora #MontoyaEstamosContigo pic.twitter.com/JslDz4Gw9R — Adarasiempre 💜✈🚲 (@adarauva) June 2, 2025

En otra secuencia, Borja González sale a pescar y vuelve con varias capturas, pero todas son para el grupo mayoritario. Ellos dos quedan también excluidos de ese reparto. Cero compañerismo. Anita y Montoya se hacen su propia comida -arroz y lentejas con bígaros y cangrejos- mientras el resto degusta unos deliciosos espetos.

Estas imágenes ya las ofreció 'Supervivientes 2025' en el última hora de ayer lunes, pero se han reemitido en el magacín 'Vamos a ver'. "Si vemos solo este vídeo y vemos lo unidos que están todos y al mismo tiempo a ellos dos completamente aislados de los demás, dices: 'qué lastimilla, ¿no? Pobrecillos'. Pero es la audiencia la que tiene que decidir si son víctimas o si se están victimizando", ha valorado Joaquín Prat tras ver los vídeos.

"¿De esos espetos que hemos visto no comen ellos? Pues muy mal, muy mal. Tú puedes estar aislado o querer aislar a alguien, pero tener ahí esos espetos puestos sabiendo que hay dos de tus compañeros, te gusten más o menos, que no van a comer... pues no me parece", ha proseguido el presentador, condenando así la actitud del equipo principal con Anita y Montoya.

En paralelo, en las imágenes se aprecia cómo Pelayo, tras el adiós de Damián, refuerza vínculos con Álvaro Muñoz Escassi, Makoke y Borja González, siguiendo la calculada estrategia de hacer el vacío a Anita y Montoya. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿realmente son excluidos o son autoexcluidos?