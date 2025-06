Pelayo Díaz descoloca con sus palabras tras salir de 'Supervivientes 2025': "No volvería a convivir con Damián"

El juego en 'Supervivientes 2025' para los concursantes expulsados no cesa tras su salida, pues el programa les propone preguntas muy jugosas cuyas respuestas dejan muchos titulares. Por ejemplo, ¿quién ha sido la mayor decepción¿ o ¿con quién no volverían a convivir? Y Pelayo Díaz, uno de los últimos fulminados, se ha sometido a esta última cuestión.

Lo cierto es que su respuesta ha sorprendido, pues normalmente los ex supervivientes dan el nombre de aquellas personas con las que han tenido conflictos o con las que no ha existido ningún tipo de afinidad durante la convivencia.

Sin embargo, Pelayo Díaz ha señalado a Damián Quintero, su mayor baluarte en Honduras durante estos tres meses y, para él, como un "hermano". Por eso, nadie podría esperar que el estilista apuntara al karateca y no a antagonistas como Montoya, Anita o Carmen Alcayde, que han sido sus máximas rémoras en el reality.

"No volvería a convivir con Damián. No volvería a convivir con él", afirma con rotundidad el asturiano ante el equipo de 'Supervivientes'. Acto seguido, explica por qué: "Primero, porque no quiero volver a una isla desierta y, segundo, porque con él estaría hablando de kárate, que yo no tengo ni idea, o de moda y le iba a aburrir al pobre. Así que yo creo que íbamos a estar locos".

"Mejor vamos a convivir en un sitio en el que haya beach club, restaurantes y cócteles", añade, entre risas, Pelayo Díaz para aclarar la razón de por qué no volvería a 'Supervivientes 2025' con Damián Quintero, que aún sigue en la competición.