Pedro Ruiz habla como pocos del caso Santos Cerdán y se fija en un significativo detalle de Sánchez

La dimisión de Santos Cerdán como secretario general de PSOE tras destaparse su informe de la UCO y la comparecencia de Pedro Sánchez pidiendo disculpas a los españoles ha paralizado la agenda informativa de la semana. TVE pausaba este jueves su programación, prescindiendo de 'La familia de la tele' una vez más para realizar una cobertura completa de la comparecencia. Y rostros como Pedro Ruiz no han tardado en pronunciarse sobre el revuelo.

Después de que la Unidades Central Operativa de la Guardia Civil entregase al Tribunal Supremo un informe en el que se revelan presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública por parte de Santos Cerdán, el socialista no tardó en entregar su acta de diputado y anunciar la dimisión de todos sus cargos a través de un comunicado.

Pedro Ruiz se pronuncia alto y claro sobre Santos Cerdán y el PSOE: "Hay que elegir entre lo malo y lo peor"

"La corrupción de hoy nos privará de la libertad de mañana", comenzó escribiendo Pedro Ruiz en su cuenta de X, reaccionando a tiempo real según estallaba la polémica en todos los medios y en televisión. Y es que, dicho documento contiene conversaciones filtradas en distintos medios entre el exministro José Luis Ábalos, el exasesor Koldo García y el ahora antiguo secretario general del PSOE.

La corrupción de hoy nos privará de la libertad de mañana. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 12, 2025

Y el comunicador tampoco quiso pasar la oportunidad de sentenciar la actitud de Pedro Sánchez ante la polémica. Mientras que, a lo largo del día, muchos vaticinaron un adelanto de las elecciones generales a este mismo agosto, el Ejecutivo aseguró que se mantendrán hasta 2027 y pidió perdón a la ciudadanía. "El maquillador de Sánchez se pasó con las rayas de los pómulos. Añaden tristeza, pero con tanto perfil cantan", escribió el periodista en la misma plataforma.

El maquillador de Sánchez se pasó con las rayas de los pómulos. Añaden tristeza, pero con tanto perfil cantan. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 12, 2025

"Es una gran disyuntiva votar cuando has de elegir entre el malo y el peor", subrayó además Pedro Ruiz ante sus seguidores de X. Cabe destacar que, en las grabaciones recogidas en el informe, los tres participantes discuten sobre un presunto cambio del tamaño de adjudicaciones públicas de carreteras, apuntando a una manipulación de contratos de obra pública entre 2018 y 2019, cuando Ábalos se encontraba al frente del Ministerio de Transportes.

Es una gran disyuntiva votar cuando has de elegir entre el malo y el peor. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 12, 2025

"Primero se condena la corrupción, luego se promete no caer en ella, después se niega estar metidos en ella y, cuando resulta obvio que se ha caído en ella se le echa la culpa a cuatro 'ovejas negras'. 4 fases: condena, promesa falsa, negación y 'ovejas negras'. All that jazz", terminó sentenciando el presentador en su cuenta de X.