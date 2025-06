Los concursantes de 'Supervivientes 2025' retratan a Pelayo Díaz con lo que realmente piensan tras su expulsión

El pasado jueves, Pelayo Díaz se convirtió en el expulsado de 'Supervivientes 2025'. Pese a que muchos veían en él un claro ganador, el estilista y colaborador televisivo se quedó a las puertas de ser finalista. Ahora, sus compañeros han valorado su concurso, y han reconocido que tenían prejuicios sobre él que no se corresponden con la realidad.

Los participantes que aún permanecen en Honduras consideraban al asturiano como uno de los favoritos para alzarse con la victoria. Sin embargo, para sorpresa de todos, se convirtió en el último expulsado. Durante una de sus habituales conversaciones en la playa, los concursantes han recordado a Pelayo Díaz, y lo han hecho con unas cariñosas palabras.

“"Ha hecho para mí… que cae a lo mejor en otra edición y la gana de calle!", opinaba Álvaro Muñoz Escassi. De esta forma, el jinete dejaba claro que su compañero habría tenido muchas más opciones de ganar el concurso si no le hubiera tocado competir con grandes pesos pesados, como es el caso de Montoya o Anita Williams, que cuentan con el respaldo de la audiencia.

Por su parte, Borja González reconocía que Pelayo Díaz "como concursante es mega completo". A la conversación se unía Damián Quintero, quien confesaba tener prejuicios equivocados de él: "Yo pensaba que era otro tipo de persona. Fanfarrón, tal… que iba ahí de…". Sin embargo, el diseñador le ha sorprendido para bien, algo que agradece enormemente.

Montoya carga contra Pelayo Díaz: "Me ha demostrado que no es persona"

Sin embargo, no todos los concursantes han tenido bonitas palabras hacia Pelayo Díaz. Y es que, con Anita y Montoya, su relación no ha sido tan buena como con el resto de sus compañeros. El sevillano comentaba lo siguiente: "Yo entiendo que hay gente que pueda valorar las pruebas pero yo con una persona que no es sincera… Que dé las gracias a que le he destapado que es sincero". "Porque a ti te cae mal", le espetaba Borja, dejando claro que no era justo con su valoración.

Pero Montoya no estaba de acuerdo: "A mí no me cae mal. Me ha demostrado como persona que no es persona". "¿Sabes lo que pasa? Que hay cinco personas y cinco cabezas con opiniones distintas de lo que es un superviviente", añadía Damián, mostrando así su apoyo al que ha sido uno de sus grandes amigos en Honduras.