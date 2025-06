'La Revuelta' de Broncano da estas explicaciones con lo ocurrido realmente tras cancelar su evento con Estopa

'La Revuelta' planeaba para este jueves 19 de junio un evento especial en la Plaza del Callao en Madrid, una noticia que no tardó en correr como la pólvora en varios medios al descubrir la construcción de un escenario en el centro de la ciudad. Sin embargo, tras correrse la voz sobre el supuesto concierto de Estopa que iban a acoger en el centro de Madrid, David Broncano y su equipo se vieron obligados a cancelar todos sus planes. Pero este jueves decidieron mostrar a la audiencia todo lo que habían preparado desde el teatro.

"Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y aunque no os lo creáis, somos gente responsable", añadió el espacio de David Broncano negando que se tratase de un concierto de Estopa y anunciando que durante la emisión de este jueves aclararían todo lo sucedido. Y nada más arrancar la emisión, el presentador aclaró lo sucedido.

David Broncano y Jorge Ponce desvelan el evento que 'La Revuelta' iba a celebrar en Callao

"Hubiera estado guapísimo pero no va a pasar. Primero porque era falso, segundo, lo que ha pasado es que a nosotros nos gusta hacer las cosas por sorpresa. Teníamos un pollo en Callao increíble, íbamos a salir todos a la Plaza de Callao, pero la propia policía para hacer esa movida nos dijo 'por favor no filtréis la noticia, esto es un lugar público, lo vais a hacer vosotros con Estopa, son dos elementos que gustan mucho y se pueden liar'", comenzó lamentando Jorge Ponce junto a David Broncano.

Iba a ser buen jaleo lo de Callao 😇#LaRevuelta pic.twitter.com/xxi8gSpVuw — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 19, 2025

Fue entonces cuando señaló al medio responsable de filtrar la exclusiva que no tardó en propagarse. "A estas personas se les dijo que la policía no quería que se dijese nada, se lo pasaron por los cojones, lo han publicado...", continuó explicando Jorge Ponce. "Mi opinión personal es que, tampoco es que esto sea grave. Pero es una movida que da pena porque lo llevábamos mucho tiempo preparando", añadió el presentador de 'La Revuelta'

"Ellos como periodistas son libres y si lo quieren publicar lo pueden hacer, pero para mí lo grave, que ha desencadenado esto, es que los datos que pone ahí de que se va a hacer 'un gran concierto', que se cortaba el centro de Madrid, también mentira, y que era el final de temporada...", continuó señalando David Broncano antes de explicar la llamada de atención que recibieron de las autoridades, lo que dinamitó la posibilidad de celebrar el evento.

'La Revuelta' recrea su desfile especial en el Teatro ante la cancelación del evento

"Lo que nos decía el Ayuntamiento y la Policía es que si la gente escucha 'un gran concierto de Estopa' igual la gente de Albacete dice cojo el autobús y me voy allí. Dijeron estamos preparados para una cosa pequeña pero no para 10.000 personas", explicó el conductor de 'La Revuelta', lamentando tener que dejar su gran plan en un cajón.

"Ayer lo que nos estuvieron contando a las 12 de la noche es que no lo veían seguro porque no podían preparar un dispositivo por lo que pudiese pasar", añadió Jorge Ponce antes de que David Broncano y él desmintiesen algunos de los bulos que se generaron. "Estopa no venía a hacer un concierto, era una cosa sencilla. Si viene un montón de gente esperando un concierto, cantan una canción y se van pues los apedrean", explicó el humorista.

"Creo que no había mala intención, pero en el intento de hacer un titular más grandilocuente pues se ha generado... Pasa mucho últimamente en periodismo, esto es una gilipollez pero hay cosas más graves", terminó señalando el presentador antes de que Jorge Ponce desvelase con todo detalle el desfile especial que habían preparado desde el Teatro Gran Vía de Madrid hasta la Plaza del Callao durante el programa.

Estopa, una banda de majorettes y un coro de niños, todas las sorpresas que tenía preparada 'La Revuelta'

Así, introdujo en el teatro a la batucada que en principio habrían recibido en la calle nada más salir de las instalaciones para avanzar por el centro de la ciudad. "Salíamos y nos encontrábamos a un gigante que lanzaba bebés", continuó explicando el colaborador de David Broncano según recibía también entre el público al cabezudo. "Después seguíamos y venía una banda de majorettes", adelantó según la agrupación músical avanzaba con banderas hacia el escenario del teatro.

Por fin. Ignatius Farray 🐐



Cómo le quiero ❤️@IgnatiusFarray pic.twitter.com/dtqhbb0YNj — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 19, 2025

"Esto se va acumulando, luego venía la ventanilla única", explicó mientras Lalachus se presentaba en el escenario en una ventana de madera. "Después ya, llegando a Callao nos encontramos Ignatius Farray haciendo del anarcocapitalismo", reveló recibiendo al escritor en el escenario junto al resto de componentes. "No pudo ser", lamentó el invitado sorpresa. Fue entonces cuando mostró en vídeo el escenario que habían montado e Callao y el dron que tenían preparado para sobrevolar el evento.

El colaborador de David Broncano explicó que, entonces, todos se subirían al escenario y pondrían un vídeo de Estopa anunciando que no podían acudir. "Hola amigos y amigas de 'La Revuelta', nos hubiese encantado estar ahí, nos sabe fatal pero os mandamos un beso a cada uno de vosotros y vosotras", explicaron los hermanos Muñoz en el vídeo que originalmente se iba a proyectar en Callao poco antes de que Jorge Ponce los recibiese también en el escenario del teatro.

Un coro de niños sorprende a Estopa cantando COMO CAMARÓN



Teníamos esto previsto para lo de Callao y evidentemente había que enseñarlo porque es genial. #LaRevuelta pic.twitter.com/7ItcYYcUBT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 19, 2025

Y al parecer, para finalizar el gran despliegue del espacio de La 1, un coro de niños irrumpiría en la azotea de Callao acompañados del hombre mágico para interpretar una canción de Estopa. Estos mismos invadieron el escenario de 'La Revuelta' para celebrar el evento que finalmente quedó en el cajón este jueves y los hermanos Muñoz pusieron el broche final a la noche con una actuación en directo.