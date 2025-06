'La Promesa', avance capítulo del jueves 5 de junio: Una muerte tras la que nada volverá a ser igual

Pía le dice a Curro que tiene información que puede permitir un avance en la investigación sobre la muerte de Jana. Gracias a sus pesquisas fuera de La Promesa confirma que no solamente se usa el cianuro en las minerías, también en la fabricación de joyas, por lo que la joyería Llop vuelve a entrar en escena.

Alonso le cuenta a Catalina que el padre Samuel no puede bautizar a sus hijos y, cuando llegan a la habitación, se llevan una alarmante sorpresa: ¡Andrés no está en su cuna! ¿Es Eugenia la responsable de esa desaparición? No. Simplemente Adriano se lo había bajado a la planta del servicio para dormirlo. Los nervios están muy encendidos.

El comportamiento errático de Eugenia con Andrés hace que los Luján tomen una decisión drástica de cara al bautizo de los niños: vetar su asistencia y dejarle recluida en La Promesa. Mientras, nadie se cree la nueva cara que pretende mostrar Petra, hasta el punto de que María Fernández arremete contra ella con más fuerza que nunca.

A la contra siguen Jacobo y Martina, y él empieza a plantearse seriamente si esta relación tiene futuro y si es idóneo seguir con los planes de boda. En el otro lado de la moneda, Rómulo y Emilia, que avanzan en su relación de amistad. Toño se sincera a medias con su madre Simona por el robo del automóvil y el dinero. Con quien sí se ha sincerado del todo es con Manuel, que piensa ayudarle a saldar todas sus deudas.

Tras enterarse de que han prohibido su asistencia al bautizo, Eugenia se vuelve loca y se escapa para asistir a la celebración. Curro descubre que su madre no está en La Promesa y lo que es peor: se ha llevado una pistola. Una gran tragedia va a sacudir de nuevo a los Luján.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 610 del jueves 5 de junio

Curro sale en busca de su madre tras escaparse de La Promesa para asistir al bautizo, pero es demasiado tarde. Eugenia ya se encuentra en el evento con una pistola en mano con la que ha disparado a Adriano, gravemente herido al perder mucha sangre.

Cuando Curro llega al lugar, descubre que su madre ha cogido a Andrés y se ha subido al torreón del palacio, ¡y está dispuesta a saltar al vacío! ¿Conseguirá Curro evitar la desgracia más cruel? En mitad de los acontecimientos, habrá muerte, pero ¿de quién?

Las trágicas consecuencias del bautizo marcarán un antes y un después en La Promesa. La familia Luján tardará mucho en reponerse después de los hechos que se van a producir.

Rómulo informa a Petra de que, por deseo de Catalina, está despedida, ya que le hace responsable de la excomunión del padre Samuel. Y Leocadia accede a darle a Manuel más dinero para su negocio, pero, a cambio, se quedará con un porcentaje mayoritario del mismo.