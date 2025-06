Kiko Matamoros se despacha así sobre 'La familia de la tele' tras ser cancelado en La 1: "Era una tortura"

'La familia de la tele' se despide para siempre de las tardes de La 1 este miércoles 18 de junio, un mes y medio después de su esperado desembarco en la cadena pública. Tras días de rumores sobre su inminente cancelación, María Patiño y compañía hacían balance sobre la corta vida del programa para anunciar su inevitable final. Y Kiko Matamoros no dudó en lanzar un claro mensaje a todos los que han deseado desde el primer momento el fracaso del formato.

Este martes, nada más arrancar la emisión en su nuevo horario de 19:30 horas, los integrantes del magacín de LA OSA Producciones iban directos al grano haciéndose eco de la noticia que muchos medios ya habían adelantado. "Queremos compartir, con los que aún nos seguís viendo que hoy es nuestro penúltimo programa", explicó María Patiño junto a Inés Hernand y Aitor Albizua.

Kiko Matamoros hace balance sobre 'La familia de la tele': "Psicológicamente ha sido una tortura"

"Quería compartir un apunte para los que piensen que estamos caducados. El otro día una gran nutricionista dijo que los yogures caducados pueden durar hasta 10 años", sentenció la conductora del magacín mucho antes de que Kiko Matamoros se abriese a sus compañeros sobre cómo ha gestionado la difícil situación de ver su aventura en La 1 esfumarse por las malas audiencias. "Hemos reído, llorado, nos hemos angustiado, lo hemos pasado mal, pero así es la televisión", aseguró el televisivo.

Así, el padre de Laura Matamoros no dudó en confesar lo que peor ha llevado durante este mes y medio en el que muchos han puesto en entredicho la continuidad del formato en TVE. "Psicológicamente, he descansado, porque era una tortura ver cada mañana las audiencias. Era una tortura darle vueltas al proyecto, sabiendo que no dependen de uno", señaló el tertuliano.

"Quiero mandarles un abrazo tremendo. Estoy seguro de que la vida les va a dar oportunidades laborales muchísimo mejores, porque son todos unos grandes", esgrimió Kiko Matamoros dirigiéndose a todos los trabajadores que detrás de cámaras hacían posible el ambicioso proyecto de LA OSA Producciones, que finalmente ha dejado en la recámara a la mitad de su numeroso plantel de colaboradores.

"Nos vamos a cobrar el paro con vuestros impuestos"

El antiguo rostro de 'Sálvame' quiso también mostrar su agradecimiento a los que les han apoyado en esta nueva etapa, la audiencia "que nos hayan prestado mayor o menor atención, pero en cualquier caso, a los que nos han visto agradecerles que nos hayan dedicado parte de su tiempo y de su vida", sentenció el ex de Makoke, que aseguró más tarde a Alba Carrillo que 'La familia de la tele' es su "mayor fracaso profesional".

"Ha sido una delicia trabajar con vosotros", terminó asegurando Kiko Matamoros refiriéndose a todos los nuevos rostros que había podido conocer en Prado del Rey más allá de sus antiguos compañeros de Telecinco y 'Ni que fuéramos'. "¡Está blandengue!", exclamó Inés Hernand conmovida. "Nos vamos a cobrar el paro obrero con vuestros impuestos", resolvió finalmente el televisivo revolucionando el plató poco antes de terminar la emisión.