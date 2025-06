Jesús Cintora se deslengua con Abascal tras la amenaza de fulminar 'Malas lenguas' en TVE: "Se define él solo"

Jesús Cintora ha arrancado este viernes 'Malas lenguas' en La 1 haciéndose eco de la amenaza de Santiago Abascal a Esther Yáñez, una de sus reporteras, asegurando que él acabará con el programa de TVE cuando gobierne. Y como era de esperar, el presentador no se ha quedado callado.

"¿Qué tal? Buenas tardes. Abascal quiere quitarnos el trabajo será porque no le gusta. No digo el trabajo esta vez, digo el programa. Lo mismo se lo quiere quedar él o no sé", empezaba diciendo el presentador.

Tras ello, Jesús Cintora daba paso al vídeo en el que Abascal asegura que "cuando nosotros gobernemos no habrá Malas lenguas ni en la TVE, ni en el gobierno, ni en la política ni en las escuelas". "Ya lo ven, ¿Qué opináis al respecto?", les preguntaba a sus tertulianos.

"¿Pero tú tienes alguna sospecha de que si este tío llega a gobernar te manda a la calle al día siguiente y al minuto uno?", le cuestionaba Luis Arroyo. "Bueno hay algunos que quieren volver a una época...", sostenía entonces Cintora. "Por eso hay que trabajar para que esto no suceda, el fascismo no puede llegar, no pasarán", apostillaba el colaborador.

"Es Trumpismo de manual castizo pero nada nuevo, lo que va en contra de tener cualquier tipo de libertad de expresión es obra de Abascal", opinaba Elsa Arnaiz. "Ladran pero cabalgamos, yo en esta mesa digo lo que pienso con total y absoluta libertad, si critican es que las cosas se están haciendo bien", se sumaba por su lado Marta Gómez Montero.

Jesús Cintora, rotundo contra Abascal: "Ha quedado en evidencia y reacciona así"

Tras ello, Jesús Cintora ponía en contexto a la audiencia de por qué Abascal había amenazado con cerrar 'Malas lenguas'. "Es que la libertad de expresión que haya un programa, primero llegue usted si es que llega al gobierno y luego pues hombre anunciar antes de esto que quiere quitar un programa de televisión. Pero esto es porque hay una periodista que le pregunta y le repregunta y no le ha gustado la pregunta y la repregunta, él ha quedado en evidencia y la respuesta es que no habrá programa. Luego lo veremos", aclaraba.

"Es un principio fundamental de estos llamados liberales, que son más intervencionistas que la izquierda, todo esto de las mamandurrias y de la paguita. Ellos desprecian la televisión pública como desprecian la educación pública y la sanidad pública. Es un desprecio soberano a la TV pública y curiosamente luego uno descubre que todas las televisiones privadas, las grandes y las pequeñas, las de la Iglesia católica, las Trece TV están financiadas por gente muy cercana a ,los movimientos de extrema derecha y ultracatólicos. Se niegan a la ayuda a los medios públicos pero les encanta que los sectores ultra financien teles privadas", sentenciaba Luis Arroyo.

Más adelante, 'Malas lenguas' emitía el vídeo completo en el que Esther Yáñez le preguntaba a Santi Abascal por las controvertidas palabras de Carla Toscano, concejala de Vox en el ayuntamiento de Madrid, vinculando la homosexualidad con la pederastia. Al verse incómodo al no saber responder, el líder del partido de ultraderecha reacciona amenazando con acabar con el programa de TVE.

"Ya lo ven es preguntar, repreguntarle, pedirle datos y Abascal que se define por sí mismo la respuesta es acabar con el programa", recalcaba Jesús Cintora antes de pedirle su opinión a Ernesto Ekaizer. "Es que es muy curioso, ocurre cuando la periodista le pregunta sobre unas acusaciones muy graves contra un colectivo, tan español como él, que es el colectivo LGTBI, y ese discurso sobre odio y cuando se ve acorralado dice 'quitaré Malas lenguas'", concluía el presentador.