Incredulidad en 'Supervivientes' con Anita tras la penitencia impuesta por la organización del programa

Cara y cruz para Anita Williams en 'Supervivientes 2025'. La joven ha culminado la versión 'Tierra de Nadie' como segunda finalista de la edición al conseguir salvarse de la nominación. Una noticia que recibía entre lágrimas después de haber tenido que hacer frente a uno de los momentos más duros de los últimos días para la joven.

En concreto, 'Supervivientes 2025' ha rescatado la dinámica de las tentaciones en la que la organización ha ofrecido suculentos premios a los concursantes a cambio de una penitencia. Entre los premios destaca la llamada de Álvaro Muñoz Escassi con su expareja Lara Dibildos y su hijo o la prometida videollamada de Anita Williams con su hijo.

Las penitencias han estado a la altura de las recompensas. Y es que a los concursantes no les ha sido fácil participar, en especial a Anita Williams. Tal y como se ha podido ver durante la gala, el programa le ha ofrecido una enorme lasaña y una llamada con su hijo a cambio de cortarse el pelo. Desde el primer momento la superviviente se ha mostrado reticente. De hecho, no ha podido contener el llanto en un primer corte de 20 centímetros por dos trozos de lasaña.

La participación de Anita Williams en el juego ha dado mucho más de sí y es que la organización le ha hecho nuevas ofertas: raparse para poder hablar con Thiago, su hijo. "Eres la última chica, la última mujer que es posible que llegue al final de la aventura y vas a estar guapa. Si el pelo crece, es un juego", le ha animado Laura Madrueño.

Sin embargo, Anita Williams se ha negado alegando: "A mí esto me lo llegas a decir hace mes y medio y me lo rapo al cero por una llamada de mi hijo, pero es que quedan poquitos días". Asimismo, la joven le ha preguntado cuánto tiempo podría estar al teléfono, siendo la respuesta de la organización de cinco o diez minutos. Sin embargo, la joven ha vuelto a rechazar la oferta.

Ante esta negativa, Laura Madrueño ha movido ficha y le ha ofrecido una videollamada con su hijo. "Anita, tienes a todo el plató animándote", le ha transmitido la presentadora. "Es muy corto Laura. A mí hijo le amo, pero no puedo cortarme el pelo y creo que de mayor me va a entender. No me lo puedo rapar. Es mucho para mí, no. No puedo, lo siento", ha dicho entre lágrimas. El momento ha sido dramático.

Anita Williams acepta la oferta final y se somete a un radical cambio de imagen

Finalmente, Laura Madrueño le ha ofrecido como oferta final cuatro trozos de lasaña, la llamada por teléfono con su hijo y 25 centímetros de corte. Así pues, la superviviente ha rogado una videollamada. Al aceptar, Anita ha tenido que pasar por el duro trance de cortarse el pelo 25 centímetros más, que se añadían a los 20 iniciales.

"Por favor Laura, por favor. Madre mía, estoy loca", ha exclamado Anita a gritos mientras que la presentadora le cortaba el pelo sin miramientos. Con lágrimas en la casa y sin poder contener el llanto, la concursante ha estrenado cambio de look dedicándole unas palabras a su hijo Thiago: "Es por mi hijo, lo he hecho por él y por verle la carita".

Por su parte, tanto sus compañeros como Carlos Sobera no han dudado en animarla diciendo: "Muy guapa, está muy guapa. Estás muy bien eh. Yo no miento, vista de frente estás espectacular, hermosa". "Anita, eres una valiente", le ha hecho llegar Laura Madrueño antes de proceder con la salvación que, en esta ocasión, ha recaído en Anita Williams.