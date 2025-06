Iker Jiménez se deslengua contra Jesús Cintora y 'Malas lenguas' en Mediaset: "No me voy a callar un pelo"

Iker Jiménez dedicó la recta final de la última entrega de 'Cuarto Milenio' a pronunciarse sobre "la guerra abierta entre periodistas" que se respira actualmente en la profesión. El presentador de Cuatro quiso reivindicar la labor periodística de su espacio de sucesos paranormales y terminó lanzando algún que otro dardo a Jesús Cintora y 'Malas Lenguas' por participar en la difusión de bulos.

"El periodista, sea quien sea el que está en el poder, tiene que contar lo que incomoda y lo que no se sabe. Muchas veces me dicen algunos. 'Iker, tú le das mucha caña al gobierno'. Digo: 'Cuando gobiernen los otros, vamos a ver'. Cualquier injusticia la diremos. O lo que nos enteremos", comenzó explicando el periodista este domingo.

Iker Jiménez apunta a Jesús Cintora: "Programas que pagamos todos contra los bulos y van con este bulo"

Así, Iker Jiménez no se cortó en dedicar un cuarto de hora de su espacio en Cuatro para desgranar el bulo que acusaba a un guardia civil de planear un atentado contra Pedro Sánchez. "Se manipula una conversación para decir que alguien soñaba con poner una bomba lapa al presidente del Gobierno. Eso es una bomba de relojería. ¿Es un bulo porque sí? ¿Cómo entran a saco los periodistas y los políticos?", señaló el presentador, recordando el revuelo de los últimos días con el agente Juan Vicente Bonilla por un mensaje de 2021.

La guerra de los periodistas

Reflexión de Iker Jiménez en #CuartoMilenio pic.twitter.com/O4GAY0pmQH — Iker Jiménez (@navedelmisterio) June 9, 2025

"Esto no es una equivocación. 'Pasó esto. Nos equivocamos'. Esto es muy extraño… ¿Dónde queda el periodismo? No seamos ingenuos. Hay programas que algunos pagamos todos, contra los bulos, y van con este bulo. Pero no es un bulo cualquiera", insistió el conductor de 'Cuarto Milenio', lanzando así un dardo a Jesús Cintora y su espacio de La 2 dedicado a combatir la desinformación.

Y aunque Iker Jiménez no mencionó explícitamente a 'Malas Lenguas', quedó claro que había iniciado una cruzada contra el espacio de Cintora por su protección al Ejecutivo. "Es un bulo que te puede generar una revuelta. Es el presidente del Gobierno. Entendería que gente afín al presidente dijera: 'Se acabó. Montamos un lío'. Que un montón de compañeros ratifiquen eso… Con qué coherencia se decía y se mantenía", subrayó el periodista.

"Yo nunca he borrado nada, salgo a dar la cara"

"Yo nunca he borrado nada. Salgo a dar la cara. No tiene nada que ver con lanzar una noticia incendiaria y si te pillan, la borras. No me voy a callar un pelo", llegó a señalar Jiménez, recordando el señalamiento que sufrió durante los momentos más críticos de la DANA por su polémica cobertura con 'Horizonte' y los bulos que llegó a difundir sobre las víctimas del parking de Bonaire.

Como ya hizo durante su entrevista en 'Viajando con Chester', Iker Jiménez volvió a aprovechar este domingo para mostrar su agradecimiento a los altos cargos de Mediaset España. "Conmigo se ha portado extraordinariamente en momentos muy delicados. Me decía: 'Querido Iker, te queda tanto por ver… No sabes lo que es esta selva", señaló aplaudiendo a Paco Moreno, director de informativos del grupo de Fuencarral.

"Les doy mi palabra de honor de que, si cambia el Gobierno y hay un escándalo y una mafia, yo lo voy a contar el primero. Absolutamente. Como hemos sido críticos con todas las administraciones en el caso de Valencia", terminó sentenciando el conductor de 'Cuarto Milenio', echando por tierra la labor de 'Malas Lenguas' y ensalzando el carácter subversivo de su espacio de Cuatro al no "complacer" los intereses de Pedro Sánchez.