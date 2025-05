Risto Mejide pone contra las cuerdas a Iker Jiménez en el 'Chester' por la polémica de la DANA: "Eso es engañar"

Este lunes 12 de mayo Cuatro emitió una nueva entrega de 'Viajando con Chester'. En esta ocasión, Iker Jiménez se sentó en el sofá para someterse a las preguntas de Risto Mejide, muchas de las cuales fueron acerca de su polémica cobertura de la DANA para su programa, 'Horizonte'.

Seis meses después de la DANA, aquel fatídico fenómeno meteorológico que asoló a varios municipios de la Comunidad Valenciana, los ciudadanos siguen exigiendo explicaciones, mientras luchan por reconstruir sus localidades. La DANA supuso un despliegue informativo sin precedentes donde periodistas de todos los medios se trasladaron hasta los pueblos afectados para dar la última hora de la tragedia que se cobró centenares de vidas.

IKer Jiménez sobre su cobertura de la DANA: "Me salté todos lo preceptos de la cadena"

Entre ellos estaba Iker Jiménez. El presentador de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte' se desplazó hasta uno de los municipios afectados para aportar nuevos datos. Así lo recordó durante su entrevista con Risto Mejide: "Yo me salté todos los preceptos de la cadena. Me autorizan a irme a Utiel, pero eso está a 90 kilómetros. No sé cómo llegamos allí, estuvimos a punto de estrellarnos varias veces. La productora me estaba llamando todo el rato".

"Llegamos y vemos el apocalipsis absoluto, es Chernobyl. Escuchaba a la gente llamando a los muertos", recuerda el comunicador. Además, reconoce que "ese programa genera tal ola de indignación que me hace entender muchas cosas. Lo que muestra 'Horizonte' esa noche, con el barro hasta las rodillas, la gente en las ventanas y los robos, es una imagen que no se da. El Gobierno había dicho tres horas antes que no se podía llegar".

Sin embargo, fue la actuación de su reportero, Rubén Gisbert, lo que costó la mayor crisis de credibilidad en la historia de su programa. Cabe recordar que en redes sociales se difundió un vídeo en el que se apreciaba cómo se cubría de barro voluntariamente para hacer ver que había estado trabajando en la zona afectada. La defensa que Iker Jiménez hizo de su reportero no le hizo ninguna gracia al presentador del 'Chester', que no dudó en ponerle los puntos sobre las íes.

Risto Mejide arrincona a Iker Jiménez ante su defensa de Rubén Gisbert

"Me fastidió mucho. Es un colaborador nuestro que se dejó miles de euros ahí y que ha perdido familiares. Ha hecho una gran labor y tuvo la tontería, muy fea, de llenarse de barro", comentaba. Sin embargo, Risto Mejide no estaba para nada de acuerdo con él: "Tontería no, eso es engañar. Hablas todo el rato de honestidad y eso es lo menos honesto del mundo". Ante esto, el comunicador ha vuelto a aclarar que se trató de un malentendido.

Según Iker Jiménez, él mismo le indicó a Gisbert que haría un falso directo y, a continuación, entraría en directo. Esto generó las dudas del reportero, que pensó que igual los espectadores podrían llegar a creer que podía haber cierta manipulación al ver cómo en la emisión pregrabada estaba manchado por barro húmedo y en el directo ya estaba seco. "Se hace el lío y piensa que su secuencia va a salir con barro y sin barro", explica el presentador de 'Horizonte'.

"A él le daba miedo. Hay una parte de vanidad, los YouTubers tienen eso. Tú no puedes estar trabajando con muertos y con vanidad, eso es lo que a mí me indignó y por eso pedí disculpas, treinta minutos en antena", concluyó Iker Jiménez su alegato sobre los motivos que le llevaron a disculparse en directo.