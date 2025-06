Jesús Cintora se pone serio y tiene que censurar a una tertuliana de 'Malas Lenguas': "En este programa bulos no"

Se van a cumplir dos meses desde que Jesús Cintora aterrizó en las tardes de La 2 con 'Malas lenguas', un programa de actualidad y debate que nació con la vocación de acabar con los bulos y destapar las fake news. Y poco a poco, el programa está consolidándose sacando datos históricos. De hecho, este viernes, el programa anotó un gran 4,3%.

Y precisamente, este viernes, Jesús Cintora se tuvo que poner serio con una de sus tertulianas frenándola en seco para denunciar que en su programa no iba a permitir que se trasladaran bulos. Todo se produjo en el debate sobre lo sucedido con Ayuso y Mónica García en la Conferencia de Presidentes cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo un desplante a la Ministra de Sanidad preguntándola si iba a saludar a una asesina.

A raíz de esta polémica se generó el debate en 'Malas lenguas' sobre lo sucedido en las residencias de mayores y fue entonces cuando Susana Burgos trató de señalar a Pablo Iglesias como el máximo responsable de las mismas durante la pandemia. Lo que llevó a Jesús Cintora a tenerle que frenar y recordarle que eso que estaba diciendo estaba desmentido desde hace mucho tiempo.

Pero el primer rifirrafe llegaba un poco antes cuando Susana Burgos aseveraba que había sido el gobierno de Pedro Sánchez el que buscó que Isabel Díaz Ayuso fuera protagonista este viernes. "Le interesa al gobierno que tiene una estrategia clarísima que es ensalzar y darle mucho protagonismo a la presidenta de Madrid porque cree que así evita al líder nacional", defendía la periodista.

"Pero Susana, una pregunta que te hago, ¿entonces el Gobierno le ha dicho no des dos besos a la ministra?", le cuestionaba Cintora. "Hombre esto concreto no, esto se produce en un contexto. La campaña de los 7.291 en Madrid", trataba de decir ella. "¿Muertos en residencias dices?", repreguntaba Cintora. "¿Cómo es posible que sepamos que hubo 7.291 exactamente en las residencias de Madrid y no sabemos cuántos muertos hubo en España? ¿Por qué solo se habla de esto?", seguía diciendo Susana Burgos.

"Porque la Comunidad de Madrid fue la comunidad con más descenso de mortalidad de toda Europa y porque se firmaron unos protocolos con directrices políticas para no llevar a las víctimas a los hospitales", le recordaba Emilio Delgado. "Es una manipulación del dolor de las personas que han perdido a un ser querido", le replicaba Susana Burgos.

Jesús Cintora frena en seco a Susana Burgos: "En este programa bulos no"

Tras ello, Susana Burgos insistía en que todo esto era una campaña "muy bien planificada, muy bien financiada y muy bien orquestada". "El PP está insultando a las víctimas de las residencias, a las víctimas de la DANA y a las víctimas de cualquier desgracia que no ha sabido gestionar", le espetaba Emilio Delgado recordando que no se habían reunido con ellos y que incluso les han insultado.

"No se ha esclarecido porque no tomaron ninguna de las tres medidas que eran medicalizar las residencias como prometió el gobierno de la Comunidad al 12 de octubre y no cumplió nunca, llevarlas a hospitales privados o a IFEMA que había camas libres y no hicieron nunca, o derivarlas a un hospital. Cuando no haces ninguna estás condenando a muerte a miles de personas", denunciaba Emilio Delgado.

"Te recuerdo que las competencias de las residencias se las atribuyó en el marco del mando único inicialmente Pablo Iglesias", soltaba entonces Susana Burgos. "Sabes que lo que estás diciendo es mentira, enséñame un BOE donde diga eso", le replicaba Delgado. "Por favor, un momento, en este programa bulos no, aquí bulos no. Eso está más que superado, las competencias estaban en manos de las Comunidades autónomas. En este programa bulos no", advertía Jesús Cintora frenando de raíz a su compañera.

Pero lejos de apearse del burro, Susana Burgos insistía en señalar a Pablo Iglesias como el responsable. "¿Bulos es lo que perjudica a la izquierda siempre no Jesús? La definición de bulo es lo que perjudica a la izquierda", le soltaba Susana al presentador. "Por favor un respeto Susana. Está ya más que superado que las competencias, dicho incluso por el consejero que tenía las atribuciones, que era de Ciudadanos, está más que meridianamente claro quién tenía las competencias. Bulos ruego que aquí no", sentenciaba Jesús Cintora.