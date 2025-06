Horóscopo semanal, del 9 al 15 de junio de 2025: Predicción para todos los signos zodiacales

Después del fin de semana damos la bienvenida a la segunda semana del mes de junio de 2025. ¿Qué van a deparar los astros en los próximos siete días a todos los signos del zodiaco -Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario y Capricornio- según la predicción completa del horóscopo?

Con el ingreso de Mercurio en Cáncer, el día 8, estaremos muy empáticos y conectaremos con los demás a través de los sentimientos. El día 9, Júpiter ingresa en Cáncer, donde permanecerá hasta junio de 2026, y dará mucha suerte a los signos de agua -Cáncer, Escorpio, Piscis-. Estamos bajo el influjo de la Luna Llena en Sagitario, el día 11. Es una inyección de optimismo para que despidamos esta primavera con muchas ganas de disfrutar, según las previsiones de Esperanza Gracia.

Además, esta nueva semana vamos a apostar por el color blanco, ideal para atraer las energías positivas. EL blanco es el color que tiene más luminosidad. Es acromático y de hecho contiene todos los colores del espectro y puede ofrecer numerosos matices. Está considerado el más completo y puro, el color de la perfección. Es también un símbolo de apertura, de crecimiento, de creatividad y de paz. Si quieres abrir nuevos caminos o permanecer imparcial en algún tipo de discusión, el blanco es tu color. Refuerza tus defensas, limpia, purifica y aumenta tu creatividad. Úsalo en los momentos en los que estés más bajo de ánimo, ya que aporta optimismo y frescura.

Entérate aquí de los pronósticos del horóscopo durante la próxima semana en todos los signos zodiacales, desde el lunes 2 de junio hasta el domingo 8 de junio de 2025:

Horóscopo semanal Acuario

Esta Luna Llena favorece el ámbito de las amistades, y no darás un paso sin esos amigos que te hacen sentir bien. El 14 y 15 la Luna transita por tu signo y, bajo su protección, confiarás más en tus posibilidades y podrás hacer lo que habías planificado. Es un buen momento para conseguir buenos resultados en el trabajo que incrementarán tus ingresos.

Horóscopo semanal Escorpio

La Luna en tu signo, los días 7 y 8, te trae muy buenos augurios para los asuntos que te interesan y muchas de tus aspiraciones se van a concretar en breve. Esta Luna Llena puede traer soluciones a un asunto profesional o económico que te preocupa. Déjate llevar sin resistencia y todo se irá colocando en su sitio. Vienen nuevas ilusiones a tu vida.

Horóscopo semanal Aries

Tienes tanta inquietud y deseos de hacer cosas nuevas en tu vida, que te faltan las fuerzas y estás agotado. Es tiempo de avanzar, apoyándote en tu creatividad, pero recuerda que no todo se resuelve de la noche a la mañana. La Luna Llena te trae sorpresas y nuevas motivaciones, sobre todo en el ámbito profesional. No esperes nada de fuera; confía en ti mismo y en tus recursos.

Horóscopo semanal Géminis

Estás recibiendo una fabulosa energía astral, así que muévete y tendrás la oportunidad que buscas y necesitas para que tus deseos se cumplan. Semana de gratos reencuentros y de regresos que te permiten renacer. Date otra oportunidad. La Luna Llena enfrente de tu signo armoniza tu vida y puede traerte unas cuantas alegrías. Disfruta de tu suerte.

Horóscopo semanal Tauro

Algo ha cambiado y te está obligando a elegir otro camino. No te rindas y toma las riendas de tu vida para llegar donde siempre has soñado. Con el planeta Venus en tu signo, tu seducción es muy intensa y vas a poder solucionar un asunto amoroso que te tiene preocupado. Necesitas perdonar los errores, tanto los tuyos como los de los demás, para soltar lastre y avanzar.

Horóscopo semanal Virgo

Esta Luna Llena te ayuda a solucionar conflictos familiares. Vas a decir lo que llevas guardado en tu corazón mucho tiempo y te vas a sentir liberado. Es posible que tu instinto te esté previniendo de algo que no aciertas a ver con los ojos de la razón. Sigue tu intuición. Los buenos aspectos de Venus harán aflorar poder de seducción y tu enorme capacidad de amar.

Horóscopo semanal Cáncer

Este plenilunio te llena de energía para cerrar heridas del pasado que todavía duelen. Eso beneficiará tu presente y despejará tu futuro. Con el planeta Mercurio transitando por tu signo, tendrás la mente muy clara para seguir el rumbo que quieres que tome tu vida. Puedes iniciar algo sólido y fuerte. Sigue tu intuición para no equivocarte.

Horóscopo semanal Piscis

Aunque el riguroso planeta Saturno, que está retrógrado en tu signo, sujeta los vuelos de tu imaginación para que pongas los pies en la tierra y seas más cauto que nunca, no pierdas tu optimismo porque esta Luna Llena te conduce al éxito y lo que deseas pronto puede ser una realidad. Si quieres que todo funcione en el amor, entrégate sin condiciones.

Horóscopo semanal Libra

La Luna Llena favorece el diálogo y te anima a expresar lo que sientes de una manera clara y directa, ya que las dudas de última hora pueden acabar desbaratando tus planes. Tienes la capacidad y la resistencia emocional y física para iniciar algo nuevo y hacer que funcione. Si esperabas una señal del destino para actuar, dejando atrás tus indecisiones, este es el momento.

Horóscopo semanal Leo

Esta Luna Llena trae mucha suerte a tu vida y favorece especialmente el amor, que será tan intenso y apasionado como a ti te gusta. Es posible que encuentres el apoyo material que necesitas para desarrollar un proyecto que tienes en mente y que te ilusiona mucho. Con Marte en tu signo tu fortaleza está al máximo y serás capaz de superar cualquier reto. Cree en ti.

Horóscopo semanal Sagitario

La Luna Llena en tu signo potencia al máximo tus recursos y te hace brillar. Aprovecha las circunstancias ventajosas que vas a tener para conseguir lo que quieres. Dejarte llevar por tus impulsos en el terreno amoroso puede darte mejores resultados de los que esperabas. Improvisa. El 9, 10 y 11 son tus días mágicos y vas a vivir situaciones apasionantes.

Horóscopo semanal Capricornio

Has aguantado lo inaguantable, pero ahora te has propuesto poner punto final a situaciones que te agobian y no van contigo. Tus intereses cambian y tu vida puede tomar otro rumbo. Además de contar con la ayuda de la Luna Llena, que te ayuda a empezar de cero, tu autocontrol y disciplina te ayudarán a no quedarte a mitad de camino. El 12 y 13 son tus días mágicos.