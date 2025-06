Horóscopo de hoy, jueves 12 de junio de 2025: Predicción en todos los signos del zodiaco

Iniciamos el segundo jueves del mes de junio de 2025 y ya puedes saber cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy día 12. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Estamos bajo el influjo de la Luna Llena de Fresa de 2025 que se culminó ayer bajo la constelación de Sagitario. Su energía ha supuesto una inyección de optimismo y ha potenciado los recursos para que despidamos esta primavera con muchas ganas de disfrutar. Además, los signos Géminis, Sagitario y Leo son los más afortunados según las previsiones de Esperanza Gracia.

Descubre aquí todo lo que van a deparar los astros a los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 12 de junio de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

Están rondando por tu cabeza nuevos proyectos. La armonía con los demás va a favorecer tus intereses. Por eso, debes escuchar a los que te rodean y tener en cuenta sus opiniones. Gastos inesperados.

Horóscopo diario jueves Escorpio

Con el planeta Mercurio bien aspectado, expresarás con claridad y de forma directa tus ideas. Por eso, si tienes que convencer o persuadir a alguien, éste es el momento de hacerlo.

Horóscopo diario jueves Aries

El deseo de romper con situaciones que no te agradan será muy fuerte hoy. Ahora es el momento de enfrentarte a todo lo que te impide ser feliz y sacar partido a las circunstancias, que se van a poner a tu favor.

Horóscopo diario jueves Géminis

Aunque el planeta Júpiter abandona tu signo, debes aprovechar la estela de buena suerte que deja tras de sí y la inmensa protección que va a seguir brindándote para que sigas siendo el eterno adolescente del Zodiaco.

Horóscopo diario jueves Tauro

Tú no soportas las ambigüedades y hoy, más que nunca, necesitarás que los que te rodean sean claros y sinceros contigo. No tomes ninguna decisión si no la has meditado con calma.

Horóscopo diario jueves Virgo

Hoy serás plenamente consciente del gran poder que tienes y sabrás traspasar esas barreras que tanto miedo te daban hasta ahora. Verás cómo tus ilusiones dormidas renacen con una fuerza inusitada.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Con Júpiter en tu signo hasta junio del próximo año, algo dentro de ti te dice que vas a embarcarte en un viaje cósmico donde la diosa Fortuna va a ser tu fiel compañera durante este maravilloso recorrido.

Horóscopo diario jueves Piscis

Hoy no silenciarás todas esas emociones que están invadiéndote, no pondrás excusas para retar a tus propios límites y encontrarás en los tuyos el cariño, el apoyo y la protección que necesitas.

Horóscopo diario jueves Libra

Aunque tus iniciativas no gusten a todo el mundo y ciertas personas pondrán pegas a lo que piensas o haces, tú te mantendrás firme y no renunciarás a lo que quieres. Atento porque vas a recibir una información que será muy útil para ti.

Horóscopo diario jueves Leo

Con el guerrero Marte en tu signo, te sentirás activo, emprendedor e incansable y no habrá nada que te detenga si te propones algo. Estás recibiendo una positiva energía astral que te abre todo un mundo de nuevas y agradables oportunidades.

Horóscopo diario jueves Sagitario

Con los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Marte te sentirás muy activo y enérgico, y podrás poner en marcha tus planes. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Demostrarás lo que vales, sin escatimar esfuerzos, y vas a estar orgulloso de ti mismo por los éxitos que vas a lograr. Dedícate a sentir y a amar, y vuélcate en vivir nuevas experiencias que te alejen de los sufrimientos del pasado.