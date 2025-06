Guitarricadelafuente revive en 'La Revuelta' el mal recuerdo de su primera entrevista con David Broncano

Guitarricadelafuente acudió por primera vez a 'La Revuelta' este lunes para presentar 'Spanish Leather', su nuevo álbum de estudio. Y nada más recibirlo, David Broncano dudó en recordar que el cantante fue uno de los invitados de 'La Resistencia' durante la etapa de entrevistas a distancia en la pandemia. Pero para su sorpresa, el interprete confesó no guardar un buen recuerdo de su primera entrevista.

Nada más entrar al escenario, el conductor de 'La Revuelta' recordó que en 2020, el intérprete fue uno de los últimos invitados en conectar por videollamada con el antiguo espacio de Movistar Plus+ antes de retomar las grabaciones en el teatro. "Me avisaron la misma tarde, me dijeron que se había bajado un invitado y que me tocaba", confesó el catalán antes de recordar su pésima experiencia.

Guitarricadelafuente recuerda su primera entrevista con David Broncano: "Estaba en tensión"

"Yo encima estaba en mitad de una mudanza después de la pandemia. Vi la oportunidad y la cogí", aseguró Guitarricadelafuente, que se sinceraría entonces cuando David Broncano le preguntó por la sensación que se llevó de su primer encuentro. "Lo recuerdo bastante como una mierda", explicó entre risas el invitado mientras el presentador subrayaba que lo notó algo ausente durante la entrevista de hace cinco años.

"Recuerdo que tú estabas como triste", señaló el humorista mientras el cantante trataba de explicarse. "Estaba en tensión, estaba cagado", aseguró el intérprete de 'Full time papi', que no dudó en recordar la complicada situación que vivió en 'La Resistencia'. "Estaba cagado, me habían avisado con horas de antelación, estabais haciendo churros aquí, no parecía un programa serio", confesó el cantante.

Sin embargo, más tarde, cuando llegó el turno de las preguntas clásicas, Guitarricadelafuente no tuvo tanta predisposición a sincerarse como al principio de la noche. "Qué te cuesta lanzar un dato", le increpó David Broncano al ver que el joven no estaba dispuesto a revelar la cantidad de su dinero en el banco, pidiendo incluso si solo podía sugerir el número de ceros que acumulaba en su cuenta en lugar de una cifra.

Pero en la pregunta del sexo se mostró algo más participativo. "Yo creo que como un buen 'full time papi' vas a hacerlo todo, el completo, los preliminares, llegas al final... o sea, penetración", explicó el cantante confundiendo a los presentes antes de lanzar la cifra que Broncano y compañía estaban esperando para poner punto y final a su paso por 'La Revuelta'. "Al mes 16, cuatro por semana", terminó confesando el joven entre aplausos.