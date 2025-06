Silvia Alonso no se corta al denunciar en 'La Revuelta' la principal queja sobre su relación con David Broncano

Silvia Alonso acudió junto a Álex González este miércoles a 'La Revuelta' para presentar su nueva serie ' Ladrones: La tiara de santa Águeda', que llegará a Disney Plus+ este viernes 13. Sin embargo, en lugar de limitarse a ofrecer detalles sobre la nueva ficción, la novia de David Broncano terminó sincerándose con el humorista y el público sobre un detalle que le molesta en las noticias que mencionan su relación.

"Yo no miro nada", confesó la actriz cuando el conductor de 'La Revuelta' le preguntó a los dos protagonistas si habían estado atentos a la recepción en prensa durante esta semana de estreno. "¿Cuántas noticias han sacado de la novia de David Broncano presenta una serie?", señaló entonces el humorista mientras su pareja adoptaba un tono más serio.

Silvia Alonso clama desde 'La Revuelta' contra los medios que la reducen a "La novia de David Broncano"

Fue entonces cuando manifestó su enfado por como a menudo se la relaciona con David Broncano llegando a obviar su nombre. "Probablemente el 90%, y mañana saldrán otras cuantas. Es increíble que ahora también pasa una cosa, y es que tú solo tienes que estar delante de la cámara y dejar que ellos te entrevisten", aseguró Silvia Alonso con firmeza.

Tremenda gañanada las noticias clickbait que ignoran la trayectoria profesional de una actriz y la reducen a ser "la novia de" 👍🏻 #LaRevuelta @Silvinha_ac @alexgonzalezact pic.twitter.com/cRbgiRzBOC — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) June 12, 2025

"Luego ponen un titular tipo 'habla sobre tal' y tú no has hablado porque tú te has ido. Pero como tú estás ahí en la cámara tienen ese fotograma y ya...", resolvió la actriz mientras su pareja trataba de explicar una situación similar que experimentó hace poco. "El otro día me salió una que era precisamente de esto y ponía algo como 'Silvia Alonso habla de su relación' o algo así genérico", adelantó el presentador.

"Entonces me meto por curiosidad, digo a ver qué ha dicho y es un vídeo en el que le preguntan algo muy de cotilleo y dice 'de eso no voy a contar nada'. Y está, eso es lo que ha respondido", concluyó entre risas el conductor de 'La Revuelta' mientras Silvia Alonso le daba la razón sobre lo desesperante de la situación actual de los medios.

"Que dejen de instrumentalizarnos e invisibilizarnos"

Fue entonces cuando la compañera de Álex González lanzó una contundente queja a los medios que hacen un borrado de su identidad como actriz. "Y ya cuando ponen mi nombre, porque hay veces que es directamente la novia de David Broncano, estaría guay que...", esgrimió sin terminar la frase, sin poder disimular su enfado por ser reducida a 'la pareja de'.

"La verdad es que es 2025 y molaría que dejasen de hacer esos titulares, de instrumentalizarnos, invisibilizarnos... esas cosas que se nos hace a las mujeres. Pero da igual, que escriban lo que quieran", replicó más tarde Silvia Alonso cuando se encontraba contestando a la pregunta clásica del sexo junto a su pareja, pensando en todos los titulares que generarían sus palabras.