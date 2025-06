Comunicado del equipo de Melody sobre su estado tras el problema de salud que le obliga a apartarse

Continúa la polémica en torno a Melody tras su comentada rueda de prensa y su posterior visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Todo comenzó cuando, para sorpresa de todos, decidió cancelar su agenda después de su paso por Eurovisión 2025, donde quedo en antepenúltima posición. Poco después, daba plantón a 'La Revuelta' y se anunciaba su visita al programa de Antena 3, sacando así a relucir sus malas relaciones con TVE.

Y es que, en su comparecencia ante los medios, lejos de hacer autocrítica, la cantante echó la culpa de su batacazo a RTVE, ya que se habían tomado decisiones con las que ella no estaba de acuerdo. Además, acusó al programa de Broncano de haberse reído de ella: "Por encima de todo está la salud mental y ha habido un programa de televisión que se ha reído de que yo me fuera a mi casa a estar con mi hijo. Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio pero siempre estoy abierta a unas disculpas".

Estas palabras de Melody no tardaban en tener respuesta por parte del presentador de 'La Revuelta', quien se negaba a disculparse con ella. "Utilizar la carta de la salud mental como si fuese una carta blanca cuando algo te molesta que te la dicho alguien o que te has picado porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como tú querías", le reprochó Broncano.

El comunicado de Melody que ha alertado sobre su estado de salud

Ahora, unos días después de su visita a 'El Hormiguero', donde volvió a cargar contra RTVE, la cantante sevillana y su equipo han emitido un comunicado oficial sobre sus planes más inmediatos, con una cancelación 'in extremis'. Y es que Melody iba a actuar este domingo 8 de junio en el Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025, pero a última hora ha cancelado su presencia. "Lamentamos informar que la artista Melody no podrá asistir al Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 previsto para hoy, debido a una prescripción médica que le obligada a guardar reposo y evitar desplazamientos y actividades de alta exposición", explican en el comunicado.

"Melody y su equipo se han visto obligados a priorizar su salud y bienestar siguiendo estrictamente las recomendaciones del equipo médico que la atiende", prosigue el escrito. Aunque dejan claro que "su deseo es formar parte de este evento tan especial, muy particularmente por el cariño que siempre ha recibido del público motero, en esta ocasión no será posible".

El comunicado terminaba agradeciendo "profundamente la comprensión de los organizadores, de los medios de comunicación y, sobre todo, de sus seguidores, que siempre le han mostrado un apoyo incondicional. Esperamos que pronto pueda retomar sus compromisos y volver a compartir grandes momentos con vosotros". Un comunicado que alerta sobre el estado de la artista, quien recibió multitud de críticas por su visita al programa de Pablo Motos, donde continuó en sus trece y sin hacer autocrítica.