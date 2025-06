Alberto Caballero nos confirma en exclusiva la temporada 18 de 'La que se avecina' y si volverá un mítico actor

Pocos nombres resuenan con tanta fuerza en la ficción televisiva española como el de los hermanos Caballero. Alberto y Laura, herederos del ingenio de su tío José Luis Moreno, han sabido consolidar un estilo propio que mezcla sátira social, personajes desquiciados y tramas imposibles, cosechando un éxito ininterrumpido desde comienzos de los 2000. Su universo creativo ha marcado a varias generaciones de espectadores, convirtiéndose en referente del humor televisivo nacional.

Su primer gran hito fue 'Aquí no hay quien viva', en Antena 3, una comedia coral ambientada en una comunidad de vecinos disparatada que se convirtió en fenómeno cultural. Con frases ya míticas y una audiencia fiel, la serie supo captar la esencia del vecindario urbano español con una mezcla de crítica social y humor costumbrista. Aquel modelo narrativo evolucionó hacia 'La que se avecina', en Telecinco, donde los Caballero han seguido explorando los límites del vecindario durante casi dos décadas.

Pero los Caballero no se han quedado anclados en un solo formato. En su salto a las plataformas, han demostrado su versatilidad con títulos exitosos como 'Machos Alfa' (Netflix), una sátira sobre la masculinidad contemporánea que combina humor y reflexión generacional, y que ha sido ya adaptada en diversos países del mundo. Y a los Caballero les faltaba por pisar Movistar Plus +, y lo han hecho también a lo grande, con 'Muertos S.L.', que afronta su tercera temporada y muestra su capacidad para reinventarse con una comedia negra en torno al negocio funerario. Un ejemplo de que vuelven a demostrar su talento para retratar lo cotidiano desde lo grotesco.

Con una producción constante, un sello inconfundible y una legión de seguidores, los hermanos Caballero se han convertido en uno de los dúos creativos más influyentes del panorama audiovisual español. Lejos de acomodarse, siguen arriesgando y ampliando su universo narrativo, consolidando su posición como cronistas satíricos de la España contemporánea, con el humor como arma más afilada.

De todo ello, hemos hablado en exclusiva en El Televisero con los propios Alberto Caballero y Laura Caballero. ¿Qué sucederá en el capítulo 200 de 'La que se avecina'? ¿Qué opinan de que Edu García quiera volver a la interpretación? ¿Es posible un regreso del actor que dio vida a Josemi y Fran en 'ANHQV' y 'LQSA'? Hablamos de ello durante la celebración del décimo aniversario de Netflix, que consiguió cerrar la Calle Alcalá entre Cibeles y la Puerta del Sol, para albergar a más de 5000 invitados, disfrutando de actuaciones de Amaia, Dani Fernández o Rigoberta Bandini, entre muchos otros artistas de renombre.

Laura, Alberto, ¿cómo estáis?

Laura: Súper.

Alberto: Bien, aquí, viviendo una fiesta

Celebrando 10 años de Netflix y en estos 10 años habéis hecho historia con 'Machos alfa'. ¿Cómo os sentís?

Alberto: Privilegiados

Laura: Felices.

Alberto: Fantásticamente bien.

Laura: Henchidos.

Alberto: Ha sido llegar y besar el santo, que se dice tradicionalmente.

Claro, se hablaba antes de cuántas temporadas tenía una serie. Hoy en día se habla de cuántos capítulos por temporada, pero ¿cuántas temporadas podría llegar a tener 'Machos Alfa'? Vamos por la cuarta

Alberto: Sí, confirmada. Bueno, a ver qué pasa. Yo ya no digo nada, porque...

Laura: A ver, realmente el tema es tan actual y está tan vivo que realmente da para lo que todo el mundo quiera que dé.

Alberto: O a lo mejor no hacemos ninguna más, es que no se sabe nunca. Es todo depende.

Por ahora, la cuarta confirmada. Eso sí, ¿no?

Laura: Está casi grabada. Nos queda poquitas semanas. Sí. O sea, que disfrutando de los últimos días de esta gentucilla, de los dos actores...

Os pregunto entonces por 'La que se avecina', ¿en qué punto estáis?

Alberto: Estamos en mitad de la grabación de la decimoséptima temporada. Un momentazo, porque llegamos al capítulo 200. Y habrá algo especial. Muy especial. No os imagináis lo que vamos a hacer.

Os tengo que preguntar, porque... ojalá esto pudiera pasar de nuevo, comentasteis hace un tiempo que con José Luis Gil y Loles León grabasteis una escena que era como cerrar el círculo de todo lo que pasó.

Laura: Está borrada.

¿Qué pasó ahí para que la gente lo sepa? Mucha gente no sabe esto y esto sería un regalazo para los fans

Al mudarnos de plató, de Mirador de Montepinar a Calle Contubernio, movimos todos los equipos y reformatearon los discos duros de los Avids, de los ordenadores con los que postproducimos, y la escena no estaba etiquetada. Como no estaba previsto, a alguien se le olvidó etiquetarlo.

Sí, pero ¿cuál fue la escena?

Alberto: José Luis y Loles León, como Juan Cuesta y Paloma, despertaban en la cama de su habitación de Desengaño 21, era un homenaje también a otra serie ('Los Serrano') y, de repente, Juan cuesta había soñado todo el periplo de 'La que se avecina'.

Laura: Más que el contenido en sí mismo, es que ellos dos... Era muy guay. Contado igual, no tiene tanta fuerza, pero la escena lo tenía, pero la vida no quería que eso saliera. Teníamos el mobiliario histórico de ellos y por eso se hizo.

Alberto: Lo manteníamos, pero no se iba a emitir, era para nosotros, era en plan de coña.

Laura: Sí, hay cosas vivas todavía por ahí.

Alberto: Y Loles le aclaraba, porque Juan Cuesta se despertaba y decía: "He soñado que vivíamos en la periferia y que teníamos unos vecinos...". Y Paloma le decía: "Tranquilo, Juan, estamos en el centro. Él preguntaba por sus hijos". Pero no, se fue a la mierda, tío. Se borraría por algo, al final lo que sucede conviene.

Bueno, ojalá algún día se pueda volver a grabar, que José Luis mejore y le volvamos a ver. Por cierto, 'La que se avecina' no sé si terminará en la 17. ¿Hasta cuándo tenéis firmado?

La 18 también es segura. Nos queda otra. Sí, sí.

En Telecinco, sin embargo, falta por emitir alguna que otra temporada

Alberto: Estamos grabando la decimoséptima y no han emitido ni la decimoquinta, ni la decimosexta. Tienen una por emitir, pero creo que no podrían emitirla porque todavía no ha pasado el tiempo suficiente, pero la otra sí, pero ya es una cuestión de Mediaset. Una vez que la gente la ve en Amazon, ya que Mediaset elija ponerla cuando quiera, o sea, ya no es lo mismo el estreno en abierto, ya no es lo mismo que antes, ya es como un extrapoint, pero la gente ya la está esperando en Amazon.

El otro día dio unas declaraciones el actor Eduardo García en 'Tardear' y afirmó que le gustaría volver a retomar su papel de Fran en 'La que se avecina'. ¿Hay posibilidad?

Después de llamarnos icocainómanos, igual está feo ¿no? Quiero decir, que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder.

Larga vida a 'La que se avecina', a 'Machos Alfa' y a todos los proyectos, que somos súper fans de vosotros y habéis hecho historia también en estos 10 años de Netflix. La última pregunta, si Netflix hiciera una serie de vuestra vida como hermanos, de Alberto y Laura, ¿cómo se llamaría?

Alberto: No sé, sería aburridísima, porque habría muy poco conflicto.

Laura: A ver, si la van a hacer mejor que nos vayan avisando para empezar a meter mierda el uno al otro. Que haya más contenido.

Alberto Caballero: Un docureality de estos de mierda que se hacen ahora, que no tienen ningún interés. Hemos elegido estr detrás de las cámaras por algo. Cuanto menos protagonistas, mejor.

Pero de verdad os digo que sois unos héroes para todos los que os seguimos. A mí, mi madre me prohibía ver 'Aquí no hay quien viva' y yo lo veía a escondidas. Tenía cinco años.

Alberto: Te prohíben una cosa y la han cagado. Haces muy bien. Nos sentimos mayores, pero ya hemos criado a una generación en nuestros pechos. Pero por otra parte, nos sentimos muy orgullosos porque personas como tú hayan crecido y tengan tan interiorizado y forme parte de su imaginario lo que hacemos.

Para muchos, vuestras series es una terapia. Yo cada noche me acuesto con 'Aquí no hay quien viva', en invierno, y en verano con 'La que se avecina'

Laura: Claro, como Mirador de Montepinar tiene piscina...

Alberto: Nunca nos lo había dicho. ¡Qué guay, tío!

Enhorabuena y que sigáis muchos años más. Gracias.