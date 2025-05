Una lituana residente en España tiene claro por qué Melody pinchó en el televoto de Eurovisión

Casi una semana después de la final de Eurovisión 2025 muchos continúan preguntándose el motivo del batacazo de Melody. Un batacazo que ni siquiera las encuestas más pesimistas preveían. Ahora, una eurofan lituana residente en España ha intentado arrojar algo más de luz a la polémica.

Esta influencer lituana publicó en su cuenta de TikTok @thelithuaniabroad un vídeo dirigido a los españoles seguidores del festival. La joven empezó manifestando su admiración por Melody, pero también criticó la elección de la canción 'Esa diva', a la que tachó de "aburrida" y "poco innovadora" para el certamen europeo.

"Siento mucho deciros que la canción de España para Eurovisión este año no fue una buena elección para nada", reconoció la influencer. En su opinión, el fiasco de Melody en Eurovisión no fue culpa de la artista, sino de los españoles que eligieron erróneamente el tema. "Yo no tengo nada en contra de Melody. Es una chica encantadora, canta superbién, todo bien con ella, pero chicos, la canción la deberíais haber elegido mejor", señala.

Una influencer lituana explica el motivo del batacazo de Melody

El motivo por el cual la joven se ha visto obligada a publicar este vídeo son los numerosos post en Instagram donde diversos usuarios critican el porqué los espectadores con el televoto no votaron a la representante española. La lituana lo tiene claro: "Pues chicos, porque habéis elegido mal la canción".

En su opinión, aunque 'Esa diva' podría funcionar perfectamente en el Orgullo LGTBIQ+ o en clubs nocturnos, no era la más acertada para Eurovisión. "Esta canción funciona muy bien para el Orgullo en Madrid o cuando yo estoy borracha en el club la voy a cantar. Pero para Eurovisión es aburrida", reconoce.

"Yo soy de Lituania, nosotros no solemos tener dinero ni talento, pero cambio vosotros sabéis cantar, sabéis bailar, por qué no montáis algo súper guay", sentencia la lituana, criticando así a los artistas de su propio país. Eso sí, pese a todo, la joven influencer expresó su apoyo a Melody, quien quedó en antepenúltima posición con tan solo 10 puntos del televoto.

El mensaje de esta eurofan se ha viralizado por redes sociales, abriendo un debate sobre la calidad y la elección de las canciones españolas de cara al festival europeo.