Un experto en psicología desvela el origen de la discutida actitud de Melody tras Eurovisión en TVE

Tras desaparecer del mapa nada más firmar su antepenúltimo puesto en la gran final de Eurovisión, Melody continúa en el punto de mira. 'La familia de la tele' dejaba este martes a un lado los rumores sobre su "enfado" por su resultado en el festival y se centraba de lleno en su salud mental y el momento que está atravesando tras la polémica en la que se ha visto envuelta estos días.

Para ello, el magacín de La 1 contó con la ayuda de Iván Moreno, coach y psicólogo deportivo y de la salud, que conectó con María Patiño para analizar cómo se encuentra la de Dos Hermanas tras su paso por el festival, que no se zanjó con los resultados esperados. "¿Cómo se enfrenta una situación llena de estrés en la que estás en el centro de una polémica que va mucho más allá de lo que implica ser artista?", comenzó preguntando la presentadora.

Un psicólogo expone los pasos que debería seguir Melody para recuperarse del "trauma" que ha supuesto Eurovisión

"Lo primero que tenemos que hacer todos es ponernos un poco en la piel de Melody. Eurovisión no es solo una actuación, conlleva un entorno de máxima exigencia psicológica", comenzó explicando el experto, haciendo así un llamamiento a la calma a todos los que han señalado a la intérprete de 'Esa diva' por "no afrontar bien" su puntuación y cancelar su agenda sin tener en cuenta nada más.

Iván Moreno continuó explicando la enorme presión a la que la sevillana se ha visto expuesta los últimos meses más allá de la actuación del pasado sábado en la que culminó su paso por el festival. "Es exposición mundial, son expectativas colectivas y sobre todo es cero margen de error. Entonces, psicológicamente es un escenario comparable con la final de un Mundial o una final olímpica", aseguró el psicólogo.

"Creo que no se trata solo de cantar y actuar, sino que trata sobre representar, simbolizar e incluso parece que carga con un país entero", puntualizó Moreno sobre el rol de Melody. Pero el experto no se quedó ahí, y compartió con Kiko Matamoros y compañía como la cantante debería recuperarse de lo que él define como "un trauma". Y es que, los colaboradores no dudaron en preguntarle sobre cómo estaría encajando la sevillana no haber cumplido los estándares del jurado profesional del festival debido a su escueta puntuación.

"Ella lo está haciendo muy bien, está con su familia y está en paz"

"Yo lo que comento siempre en este tipo de casos es contención, no corrección. Ella ahora lo está haciendo muy bien, está con su familia y está en paz", comenzó señalando Iván Moreno, aplaudiendo el ejercicio de la artista de pausar su agenda y priorizar en su bienestar antes de comparecer ante los medios. "Lo primero, validar sus emociones, protegerse del entorno mediático y evitar la exposición, o en este caso la híper exposición", subrayó el experto.

Cabe destacar que, harta de la persecución de los medios y el debate popular que ha invadido los medios estos días, Melody reapareció ante los medios este martes por la mañana ante los micrófonos de 'Vamos a ver', donde explicó el motivo de su silencio. "Es muy importante también fijarse objetivos de ejecución, no objetivos de resultado", terminó comentando Iván Moreno sobre el camino que debe seguir "esa diva" para recuperarse de este revés profesional.