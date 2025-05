Terelu Campos dicta sentencia sin piedad a 'La Familia de la Tele' ante sus cifras alarmantes y saca pecho de Telecinco

Parecía que en los últimos tiempos Terelu Campos había decidido enterrar el hacha de guerra con los que fueron sus compañeros de 'Sálvame'. Sin embargo, a raíz de la polémica que han abierto en 'La familia de la tele' sobre el texto de la obra de teatro de la colaboradora, la que fuera presentadora de 'Sálvame' no ha dudado en lanzar un dardazo a sus ex compañeros por su crisis de audiencia en TVE.

Así, Irina García, una de las redactoras de 'La familia de la tele' no dudó en desplazarse hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas para preguntarle a Terelu Campos por sus últimas polémicas antes de poner rumbo a Honduras para su regreso a 'Supervivientes 2025'. Así, la periodista quiso saber la reacción de la ahora actriz sobre las supuestas referencias a Raquel Bollo y Chiquetete en su obra de teatro.

"Mira, no voy a hablar de nada de la obra, absolutamente nada. Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana", empezaba diciéndole Terelu Campos a la reportera del programa de La 1.

Tras ello, Irina le preguntaba a la que fue su compañera en 'Mañaneros' si la estaba ignorando provocando el cabreo de Terelu. "Es que siendo compañeras, como hemos sido, no me gusta y me parece hasta feo por tu parte. Me da hasta pena, ¿sabes? Me da hasta pena porque yo siempre te he valorado muchísimo", le soltaba la hermana de Carmen Borrego.

Y lejos de quedarse ahí, Terelu Campos siguió mostrando su malestar ante lo que estaban haciendo desde 'La familia de la tele'. "Creo que esa persona que ha escrito esta obra, que además la interpreta, ha entrado con mucha educación en vuestro programa. Entonces ya está, no sé lo que queréis. Que queréis reventar la obra, hacer lo que os salga del mismísimo moño. Ya está, se acabó", añadía.

El dardazo de Terelu Campos a 'La familia de la tele': "Espero que os dé mucha audiencia como la que tiene mi cadena"

Cuando Irina García mencionaba directamente a Raquel Bollo, se notó a una Terelu muy incómoda. "Es que no voy a decir nada. Hay que ver la obra. Creo que ha habido actores a los que les habéis preguntado y os han dicho que sacar una frase de contexto es una barbaridad. Pues ya está, os han contestado los actores, no yo. Yo no soy actriz. Yo trabajo en la televisión y esto lo hago como una cosa excepcional de mi vida. Ya está, no pretendo nada más. Ni soy actriz, ni me van a llamar actriz, ni nada de nada. Simplemente hago una obra de teatro que es una comedia y es una sátira", insistía la colaboradora.

Tras ello, Terelu Campos no pudo reprimirse y terminaba soltando un fuerte golpe a sus ex compañeros al hacer alusión veladamente a su mal arranque en audiencias. "Si queréis reventarla, hacedlo. Otra vez te lo vuelvo a decir. Lo que os dé la gana. Espero que os dé mucha audiencia. Mucha, como la que tiene mi cadena", sentenciaba.

"Yo te lo agradezco muchísimo porque para mí es muy importante las personas con las que he trabajado y convivido durante 14 años de mi vida", añadía Terelu ante la reportera de 'La familia de la tele'. Finalmente, Terelu Campos quiso tener un gesto hacia la que fue su compañera para rebajar la tensión. "Sé que tienes un papel complicado, lo siento", le decía tras darle dos besos.