'Tardear' paraliza el directo para desmentir en Telecinco a 'La familia de la tele' su última exclusiva

Este miércoles, 'La familia de la tele' arrancaba en TVE avanzando en exclusiva que les había llegado que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia habían tenido una discusión y una fuerte crisis que podría haber llevado a que él hubiera abandonado su casa. Minutos después, 'Tardear' se hacía eco de la noticia y hablaba en directo por teléfono con Alejandra Rubio mientras la reportera del programa de La 1 trataba de hablar con ella también en directo volviendo a pisarse entre ellos como pasó hace unos días con unos audios de Alejandra criticando a Carmen Borrego.

"No hay nada más que me guste que empezar con una noticia en exclusiva. Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están atravesando una de las crisis más importantes de la pareja", adelantaba María Patiño asegurando que sabían el motivo. "Solo les voy a adelantar que que malos son los celos, los celos de Alejandra Rubio", apostillaba.

Tras ello, 'La familia de la tele' se desplazaba por un lado hasta la barbería en la que trabaja Carlo Costanzia de la mano de Marta Riesco y a la casa de Alejandra Rubio con Diana Higueras. "A mí me dicen que hay un problema de celos de Alejandra y que Carlo quiere dar alguna entrevista", apostillaba Belén Esteban.

Justo después, 'La familia de la tele' conseguía hablar con Alejandra Rubio y le preguntaba si estaba todo bien con Carlo. "¿Qué ha pasado que estáis todos aquí?", les cuestionaba a los reporteros entre los que estaba el programa de TVE, Gonzalo Vázquez de 'Tentáculos' y un micrófono de Europa Press. "Es que nos ha llegado una información de que habéis discutido y no ha dormido aquí", le contaba la reportera. "Ay de verdad que pereza, no ha dormido en la calle. ¿Me estáis vacilando? Carlo duerme en casa como todos los días", le contestaba ella.

Alejandra Rubio entra en 'Tardear' y desmiente la exclusiva de 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' persigue a Alejandra Rubio mientras habla con 'Tardear'

Minutos después, 'Tardear' se hacía eco de la noticia y conectaba en directo con Alejandra Rubio para desmentir la noticia de 'La familia de la tele'. "Hace unos minutos se está difundiendo una información que habla de ruptura, crisis entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia y Alejandra está en directo con nosotros", avanzaba Frank Blanco antes de darle la bienvenida a la hija de Terelu Campos.

"Entro por llamada porque me lo habéis pedido. Es que esto es lo mismo de siempre, ya no sé que más que decir", empezaba diciendo Alejandra. "¿Pero de donde sale esto porque es verdad que desde que estáis juntos hace mucho tiempo que no se habla de nada de esto?", le cuestionaba Verónica Dulanto. "No tanto, no te creas, siempre hay noticias por ahí. Me lo han preguntado en otra cadena y debe ser que la gente no contrasta la información y ni siquiera me han llamado para preguntarme", le respondía ella.

"Han contado que Carlo esta noche no ha dormido en casa y no habéis pasado la noche juntos", le explicaba Verónica Dulanto. "No, es que ha dormido en el jardín", contestaba ella con sorna. "Fuera de broma, ¿ha pasado algo?", insistían. "Chicos no ha pasado absolutamente nada, yo ayer trabajé por la noche, llegué muy tarde y Carlo estaba durmiendo esperándome", añadía.

Tras ello, Frank Blanco remarcaba que entonces no hay ninguna crisis y que durmieron juntos. "No tengo que desmentir nada, es una noticia recurrente, parece ser que cuando no hay nada de lo que hablar hay que inventarse crisis en las parejas, pero no solo conmigo sino con otra gente", sentenciaba Alejandra en 'Tardear' mientras Verónica Dulanto seguía extrañada de que salgan este tipo de noticias sin una base. "Yo no soy periodista pero sabéis que hay periodistas que no contrastan la información o que simplemente se inventan las noticias. Desde luego mi vida está fenomenal y ya está", concluía dejando claro que entraba en directo porque eran ellos tras desmentir lo difundido por 'La familia de la tele'.

"Perdona es que me pillas en una llamada lo siento", aseveraba Alejandra Rubio sin saber a que se refería. Pero si veías justo la señal de 'La familia de la tele' se veía a su reportera tratando de conseguir hablar con ella mientras la hija de Terelu hablaba en 'Tardear' en Telecinco. Una situación completamente surrealista que acababa después con una persecución hacia Alejandra mientras ella fumaba.