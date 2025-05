'Tardear' da la estocada a 'La Familia de la Tele' desde Telecinco y le quita la exclusiva de la tarde

Si este lunes, 'Tardear' conseguía robarle a 'La familia de la tele' el testimonio en exclusiva de Andy sobre su supuesta pelea con Lucas; este martes los programas de TVE y de Telecinco han asegurado tener en su poder unos audios de Alejandra Rubio criticando a su tía Carmen Borrego en exclusiva.

"Han llegado a 'La familia de la tele' dos audios de 53 segundos uno y de 22 otro cuya protagonista es Alejandra Rubio. Salpican directamente a su tía Carmen Borrego. Son unos audios relativamente recientes. Mientras ustedes veían la tele y aparentemente había paz y armonía era mentira. Son unos audios, en concreto uno que ustedes van a conocer el contenido que insulta directamente a su tía", avanzaba María Patiño en el programa de TVE nada más arrancar.

Tras ello, los colaboradores de 'La familia de la tele' debatían sobre qué se decía en dichos audios mientras en pantalla se podía ver que el insulto que le dedicaba Alejandra Rubio a su tía era "subnormal". Y paralelamente, 'Tardear' paralizaba su programa para asegurar a su audiencia en Telecinco que les habían llegado unos audios de Alejandra Rubio que iban a dar mucho que hablar.

'Tardear' paraliza su escaleta y le roba los audios a 'La familia de la tele'

Eran las 16:15 horas a la vuelta de la publicidad cuando Juan Serrano, productor ejecutivo de 'Tardear' paralizaba el programa. "Hay unos audios de Alejandra Rubio hablando muy mal de Carmen Borrego", avanzaba el directivo. "Se va a liar", comentaba Verónica Dulanto. "Esos audios llevan un mes circulando por ahí y somos el único programa de televisión ahora mismo que puede emitir esos audios y los vamos a emitir", recalcaba Juan Serrano en clara alusión a lo que estaban vendiendo desde 'La familia de la tele' en La 1.

"Esto es una negociación que estamos llevando a cabo ahora mismo. Los audios ya están en nuestro poder. Tenemos que ponerle los rótulos, el karaoke para que el espectador lo pueda entender bien en voz de la propia Alejandra", proseguía avanzando el productor de 'Tardear'. Mientras Miguel Ángel Nicolás trataba de poner en contexto que se trataban de unos audios de enero de 2024 por la portada que dio Carmen Borrego en Lecturas enseñando la casa de María Teresa Campos en Málaga.

"Vamos a ver y no solo oír como Alejandra Rubio se toma esta entrevista en televisión, aparentemente de cara a la galería no pasaba nada, lo vamos a ver aquí, pero detrás las palabras de Alejandra eran muy gruesas contra su tía y sabremos también si contaba con la aprobación de Terelu porque por delante decían una cosa pero por detrás era otra. Y todo esto lo vamos a escuchar aquí", apostillaba Miguel Ángel Nicolás señalando así lo mismo que había dicho María Patiño en 'La familia de la tele' en La 1.

Tras ello, Juan Serrano relataba que "hemos hablado Alejandra para decirle que esos audios estaban en circulación y que habíamos hecho la gestión para que esos audios se puedan escuchar aquí que recuerdo que es la exclusiva de la tarde". "Los audios hablando mal de su tía en palabras de Alejandra los vamos a escuchar aquí en unos minutos", sentenciaba el directivo de 'Tardear'.

Todo mientras en 'La familia de la tele' seguían la estrategia de 'Sálvame' al ir cebando como los colaboradores iban escuchando en directo los audios mientras se podía ver su reacción y el resto de compañeros seguían debatiendo sobre ello.

El audio de Alejandra Rubio insultando a Carmen Borrego

Pero finalmente, a las 16:46 horas, 'Tardear' ofrecía en exclusiva el primer audio de Alejandra Rubio a su tía Carmen Borrego. "Mi tía es subnormal gordi y ya está, que se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela en Málaga pero heavy hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, me parece una puta barbaridad", se escucha decir a la hija de Terelu Campos.

En el segundo audio, Alejandra Rubio asegura que su madre jamás dio consentimiento para que su hermana Carmen diera esa exclusiva. "Ha contado como que mi madre le ha dado permiso y acabo de hablar con ella y me ha dicho que no, que ella no ha dado permiso y que simplemente Carmen le dijo que iba a hacer un reportaje y mi madre le dijo que hiciera lo que le diera la gana pero que con su actitud le dejó claro que no", asevera la colaboradora de 'Vamos a ver'.