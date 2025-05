'Tardear' le arrebata esta exclusiva a 'La Familia de la Tele' en su segunda semana como rivales

Este domingo, 'Socialité' sorprendía a todos al anunciar en exclusiva que Andy y Lucas habían tenido una gran bronca en un camerino tras el concierto de Badajoz y por la que Andy tuvo que ser trasladado a un hospital por un problema en el abductor. Este lunes, todos los programas abordaban lo sucedido y trataban de conseguir hablar con Andy pero 'Tardear' era el único que lo lograba después de que 'La familia de la tele' lo intentara con Alba Carrillo.

Y es que la nueva colaboradora de 'La familia de la tele' en TVE llegaba asegurando que tenía el teléfono de Andy. Y por ello, en el programa presentado por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua le pedían que lo llamara en directo.

Sin embargo, Andy no le cogía el teléfono a Alba Carrillo aunque si le enviaba varios mensajes por WhatsApp asegurando que no quería hablar porque estos temas lo llevaba su mánager y que lo que se estaba diciendo sobre la pelea con Lucas no era verdad. Más tarde, era 'Tardear' quién conseguía hablar en exclusiva con el componente de Andy y Lucas.

'Tardear' consigue hablar en exclusiva con Andy tras el intento de 'La familia de la tele'

"Recordemos que hemos confirmado en este programa que hubo bronca y que Andy se hizo daño en el abductor al ir a dar una patada a Lucas", aseguraba Verónica Dulanto. "Eso es lo que nos han contado pero ahora tenemos la versión en exclusiva de Andy que solo ha hablado con nosotros después de que Lucas la explicación que dio en Fiesta es que se había resbalado Andy", proseguía contando Frank Blanco.

"Nuestra versión es que hubo bronca", incidía Verónica Dulanto en 'Tardear'. "Lo que nos han contado de buena tinta es que Andy intentando dar una patada a Lucas para que se calmara porque estaba muy nervioso se hizo daño", apostillaba Frank Blanco antes de dar paso a las declaraciones exclusivas de Andy.

Tras ello, 'Tardear' ofrecía la versión en exclusiva de Andy. "Hace un mes me lesioné del abductor jugando al fútbol, estuve de reposo, pero en Semana Santa que yo cargo procesiones en Cádiz me hice daño y la semana pasada me tropecé y se me quedó enganchada la pierna y me he roto la intersección del abductor", explicaba el cantante.

"Yo te puedo contar lo que me ha pasado a mí, no puedo entrar y no puedo contar otra cosa. No puedo decir nada ni inventarme de lo que ha pasado. Tengo partes médicos de cuando me lesioné lo que pasa es que el otro día ya fue la rotura y casi me tienen que operar", concluía Andy dando por zanjado el asunto de la pelea y dando la misma versión que Lucas.

No obstante, tras escuchar a Andy en 'Tardear' ningún colaborador se creía la versión del cantante. "No encajan las versiones de unos y otros", exponía Frank Blanco.