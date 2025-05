Alba Carrillo habla sobre su futuro tras debutar en 'La Familia de la Tele': "Me echan y está la cosa fatal"

Este lunes, Alba Carrillo se ha estrenado como colaboradora de 'La familia de la tele' y lo ha hecho tratando de conseguir hablar en exclusiva con Andy, componente de Andy y Lucas después de la información de 'Socialité' de que el dúo musical tuvo una pelea en un camerino tras su último concierto en Badajoz.

Alba Carrillo se suma a 'La familia de la tele' como colaboradora después de haber dejado de participar en 'Mañaneros' tras la reformulación del formato. Precisamente, este cambio en su vida profesional parece haberle provocado un problema de sordera de forma súbita según ella misma ha contado.

"He tenido una sordera súbita, me da en Semana Santa cuando vine de un viaje de trabajo. Noté que perdía audición del oído izquierdo, tenía la sensación de tener la cabeza en una pecera con acúfenos. Voy muy lentamente, estas semanas han sido de las peores de mi vida porque te merma", confesaba Alba Carrillo.

Además, Alba Carrillo explicaba que habían llegado a decirle que quizás le tenían que poner audífonos si no conseguía recuperar la audición. "Esto viene por algo emocional. ¿Qué te ha pasado?", le preguntaba María Patiño. "La verdad es que es todos los temas de trabajo", empezaba diciendo la nueva colaboradora. "Estaba agobiada con los cambios, yo ya no quiero más cambios, yo ya quiero que nos quedemos aquí en 'La familia de la tele'", comentaba en alusión a su despido de 'Mañaneros' y a la situación que atraviesa el nuevo magacín de tarde de La 1.

"Ay ojalá", reaccionaba Aitor Albizua. "Yo por lo que estoy leyendo así va a ser ehhh", soltaba con cierta sorna Inés Hernand hablando de forma indirecta a las críticas que están recibiendo por parte del Consejo de Informativos de TVE y de 132 ex profesionales que han firmado un manifiesto contra 'La familia de la tele'.

Alba Carrillo, a Andy: "Cógemelo que me echan"

Tras hablar de su problema de sordera, Alba Carrillo confesaba que tenía el teléfono de Andy y desde dirección le animaban a llamarle para conocer su versión de los hechos sobre la supuesta bronca que tuvo con Lucas. "Andy cógemelo por favor que debuto. "¡Cógeme, que me echan y está la cosa fatal!", soltaba la nueva colaboradora de 'La familia de la tele'.

Después, Alba Carrillo le dejaba un audio a Andy para tratar de conseguir que entrara en directo en 'La familia de la tele' para responder a todo lo que se está diciendo de ellos. "Andy te llamo de tu familia de la tele porque esta es tu familia también. Queremos saber cuál es tu versión de los hechos y quedarnos tranquilos. Llámanos cuanto antes que solo tenemos cinco horas de programa", le decía Alba.

Finalmente, Alba Carrillo conseguía que Andy le contestara por WhatsApp diciéndole que estaba en un chiringuito de la playa y que les estaba viendo. "Dice oye no estáis dando una, lo estoy viendo en un chiringuito, yo no me meto en estas cosas que luego me riñe mi mánager que ese si es el que manda", añadía la colaboradora.