'Sueños de Libertad', avance semanal del 12 al 16 de mayo: la venganza final de don Pedro y una despedida

'Sueños de Libertad' celebraba este martes los 300 capítulos en Antena 3. Y lo hace en un gran momento en audiencias después de haber mostrado su fortaleza ante el estreno de 'La familia de la tele'.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña trataba de hacerle ver a Andrés que su tía Digna no tiene la culpa de haberse enamorado de don Pedro y que tiene que aceptar su decisión y la boda si no quiere perder a su tía para siempre. Después. Digna les pedía a Marta y a Andrés que quiere que acudan a su boda.

Luis sigue dándole vueltas al rechazo de las Galerías Miranda a su perfume y no dudaba en confesarle a Luz que quizás la operación le ha podido afectar a su trabajo. Asimismo, el perfumista decidía ocultarle lo sucedido con el nuevo perfume a su madre para no darle un disgusto ahora que está ilusionada con su boda.

Ángel Ruiz se reunía con Damián para decirle que da por finalizado su trabajo ahora que don Pedro e Irene sospechan de él. Asimismo, el detective le dejaba caer que quizás habría que investigar a Irene para poder descubrir todos los secretos de su hermano.

En Benavente, Teo no se tomava con buen gusto la decisión de tener que abandonar su pueblo para marcharse con Gema y Joaquín a Toledo ahora que se ha quedado sin madre.

Tras sentirse sola y apartada en la casa de los De La Reina, María acudía a don Pedro y este insistía en que le están espiando. Y no dudaba en utilizar esto para conseguir que Digna se ponga en contra de los De La Reina asegurando que Damián le está investigando. Por último, Fina sufría un ataque de ansiedad tras la presencia de Ángel Ruiz y Marta le apoyaba mientras Begoña acudía a hacerle una prueba descubriendo su gran secreto.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 12 al viernes 16 de mayo:

Capítulo 304 de 'Sueños de libertad' - Lunes 12 de mayo

Begoña le pregunta a Andrés por la relación de Marta y Fina tras ver una gran conexión entre ellas y él le deja claro que de su hermana no se tiene que preocupar. Por su lado, Andrés le explica a su amada que ha decidido renunciar a la tutela de Julia pues es la única solución para alejar a la niña de María. Y cuando la niña lo descubre no se lo toma bien ni tampoco María.

Por su parte, Manuela se abre en canal y le confiesa a Claudia lo que le sucedió con Gaspar por sus miedos a intimar con un hombre. Tras ello, su sobrina no duda en aconsejarle logrando que ambos puedan solucionar sus problemas. Mientras en Benavente, Marcelo trata de convencer a Teo para que se vaya con Gema y Joaquín a Toledo.

Marta le cuenta a Fina que Ángel Ruiz ya no volverá por la fábrica y la dependienta se queda más tranquila. La De La Reina trata de arreglar sus problemas con su chica, que también teme lo que pueda hacer Begoña tras verlas juntas en la casa de la montaña. Tras ello, Marta habla con Begoña y la enfermera le muestra su apoyo.

Por otro lado, Javier se despide de su padre antes de marcharse a Roma y le agradece a Irene que haya hecho lo posible para reconciliarse con el doctor Herrera. Mientras, Tasio propone a las chicas que ayuden a Luis para desarrollar el nuevo perfume de Galerías Miranda.

Por último, don Pedro invita a las chicas a su boda y trata de ganarse la confianza de Claudia al ver que no está muy feliz por su enlace. Paralelamente, Digna habla con don Pedro y no duda en preguntarle por la muerte de su mujer después de que Damián asegurara que Inés se suicidó por el dolor por la muerte de Mateo y porque su marido estaba enamorado de otra. Tras ello, don Pedro no duda en invitar a su máximo enemigo a la boda y Damián se encara con él en un encuentro lleno de amenazas.

Capítulo 305 de 'Sueños de libertad' - Martes 13 de mayo

El detective Ángel Ruiz se cita con Damián para revelarle un secreto del pasado de Irene. Y es que cuando era joven, sus padres le repudiaron y tuvo que vivir un tiempo en un convento. Los dos llegan a la conclusión de que la hermana de don Pedro se quedó embarazada y tuvo que dar al bebé en adopción.

Por su parte, María se hunde tras saber que Andrés ha decidido renunciar a la tutela de Julia. Se siente completamente sola y cuando Raúl trata de consolarla, ella paga su agresividad y cabreo con el chófer, que se queda descolocado con la actitud de María tras su beso. Tras ello, María insiste en manipular a Julia para alejarla de Begoña pero la niña huye enfadada hasta casa de Digna provocando la preocupación de todos.

Mientras que Raúl decide ahogar sus penas con el alcohol y Claudia se da cuenta de su tristeza y no duda en tratar de saber qué le ocurre. El chófer le confiesa que se ha enamorado de una mujer casada y ella se lleva un chasco aunque trata de apoyarle.

Tasio le propone a Luis la ayuda de las chicas de la tienda para sacar adelante el nuevo perfume para Galerías Miranda, pero el perfumista no se lo toma con buen agrado y lo descarta con altivez al sentir que es una amenaza a su futuro profesional. Por otro lado, Gema y Joaquín llegan a casa de los Merino con Teo y a pesar de la insistencia de todos para hacerle sentir bien en su nuevo hogar el niño se muestra distante y reacio a comunicarse con ellos.

Damián no duda en agradecer a Irene su movimiento para lograr que Fermín Herrera se haya reconciliado con su hijo y le propone una cena en honor al doctor. En la cena, la hermana de don Pedro agradece a Damián su gesto hacia ella con los problemas que ha tenido con su hermano.

Capítulo 306 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 14 de mayo

Andrés toma una decisión definitiva y presenta en el juzgado su renuncia a la tutela de Julia, lo que convierte a Damián en el nuevo tutor legal de la niña. Paralelamente, Digna irrumpe en la casa de los De La Reina para mostrar su enfado por cómo están tratando a su nieta. Tras ello, Damián le pide disculpas.

Mientras, en la casa de los Merino, Julia trata de hacerse sentir cómodo a Teo pero ambos tienen un desencuentro. Y Gema insiste en hacer sentir bien a su ahijado para ganarse poco a poco su confianza y conseguir que acepte ser uno más de la familia. Después, Julia regresa a casa provocando una nueva pelea entre María y Begoña.

En la fábrica, don Pedro no duda en encarar a su hermana por haber acudido a la cena en homenaje a Fermín en casa de Damián. Irene no se deja amedrentar por su hermano y le deja claro que no piensa caer en sus guerras. Por su parte, el doctor Herrera le comunica a Damián su idea de marcharse a Roma para estar más cerca de su hijo al sentir que está mucho mejor de su adicción.

Y en la tienda, Luis no duda en pedir disculpas a las chicas por su actitud y ellas terminan ayudándole a sacar adelante el perfume con un consejo sobre el gusto de la señora Miranda. Mientras, Claudia y Raúl siguen acercándose y celosa por esta relación, María le pide al chófer recuperar las clases de conducir y finalmente ambos vuelven a tener un fogoso encuentro dentro del coche.

Por último, Marta le pide a Andrés que abra una cuenta bancaria en la que Fina sea la beneficiaria. Cuando Pelayo descubre que su esposa ha retirado una cuantiosa cantidad de dinero no duda en avisar a Damián. Tras ello, se produce un fuerte enfrentamiento entre Marta y Pelayo poniendo en peligro su matrimonio de conveniencia.

Capítulo 307 de 'Sueños de libertad' - Jueves 15 de mayo

Tras su fuerte enfrentamiento con Pelayo, Marta trata de acercar posturas con su marido pero él le deja claro que no puede actuar sin contar con él. Y después, el empresario se marcha a Valencia por un viaje de negocios clave para relanzar su carrera política.

María y Raúl vuelven a verse tras su último encuentro y no dudan en mostrarse muy acaramelados y parece que las cosas entre ambos empiezan a ir a más. Paralelamente, Don Pedro descubre que María está a punto de perder la tutela de Julia y que Damián será el nuevo tutor legal de la niña. Tras ello, no duda en mover sus fichas y se reúne con María para hacerle una jugosa oferta por las acciones de Julia y no duda en tratar de que Digna le apoye en este movimiento.

Por su parte, Fermín Herrera empieza a despedirse de todos antes de marcharse a Roma para estar más cerca de su hijo. Del primero que se despide es de Luis tras hacerle una última revisión y posteriormente de Luz y Begoña en el dispensario.

En la tienda, Francisca, una de las encargadas de la venta a domicilio confiesa su desesperación al ver que su marido no consigue un puesto de trabajo y Carmen trata de apoyarle asegurando que Tasio tratará de buscar un puesto para él. Mientras, Luis acude a la tienda para presentar el perfume creado para la señora Miranda pero parece que no convence ni a Claudia ni a Carmen. Tras ello, el perfumista tiene un fuerte encuentro con Luz, que sigue muy preocupada por su bienestar.

Joaquín sigue teniendo un mar de dudas sobre la adopción de Teo y don Agustín no duda en aprovechar para presionar al Merino para que sigan adelante con el proceso de adopción de un bebé y que cumpla con su acuerdo y siga pagando el dinero.

Capítulo 308 de 'Sueños de libertad' - Viernes 16 de mayo

Joaquín se lleva un fuerte varapalo al descubrir que el dinero que dio para las monjas nunca llegó a su destino y levanta sus sospechas sobre los movimientos de don Agustín. Por si fuera poco, el estrés de Joaquín y Gema aumenta por la adopción de Teo y las dificultades para encontrar un colegio al pequeño.

Por su lado, Luz sigue muy afectada por la última discusión con Luis y no duda en desahogarse con Begoña que trata de apoyar a su amiga. Mientras, Begoña se muestra algo más aliviada al saber que la custodia de Julia está en buenas manos después de que Andrés haya renunciado a ello y hayan alejado a María de la niña.

En la fábrica, Andrés no duda en enfrentarse a don Pedro por haber tratado de comprarle a María las acciones de Julia provocando que las tensiones y rencillas entre ellos vuelvan a salir a la luz. Paralelamente, Damián también mueve ficha y trata de convencer a Digna de que esa venta es un error y pone la estabilidad de la niña en peligro.

Claudia empieza a mostrarse celosa de que Raúl se haya enamorado de una mujer casada. Sin saber que se trata de María, la joven dependienta deja claro que no soporta que el chófer se haya acercado a una mujer de alta sociedad. Por otro lado, cuando Teo enferma, Joaquín muestra su faceta más paternal dándose cuenta de que está preparado para convertirse en padre.

Por último, Luis termina reconociendo que se ha obsesionado con el desarrollo del nuevo perfume para las Galerías Miranda y decide disculparse con Luz por haber estado tan distante con ella y haber descuidado su proceso de recuperación.