Silvia Intxaurrondo se sorprende con lo que ha hecho Melody tras Eurovisión y lo dice abiertamente en TVE

Melody continúa en boca de todos tras hundirse con 'Esa diva' hasta los últimos puestos de la gran final de Eurovisión este sábado. Durante regreso a casa, la sevillana no dudó en contestar finalmente a los medios, que han apuntado estos días la posibilidad de que su fracaso en el certamen responda a tensiones políticas. Y Silvia Intxaurrondo no ha dudado en sentenciar su pronunciamiento al respecto desde 'La hora de La 1' este mismo lunes.

Después de que RTVE diese un paso hacia delante pese a las advertencias de la EBU con su mensaje abogado por la Paz en Gaza al inicio de la gran final de Eurovisión, son muchos los que consideran el puesto número 24 de Melody en el ranking final como un ajuste de cuentas político entre España e Israel. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso entre otros miembros de la oposición no han dudado incluso en señalar a Pedro Sánchez por repercutir en el resultado de la cantante.

Silvia Intxaurrondo no da crédito a la actitud de Melody tras Eurovisión: "Me sorprende que haya sido tan clara"

La derecha ha señalado de lleno al ejecutivo por su mensaje pro-palestino además de la petición de RTVE de reconsiderar la participación de Israel en el festival debido a sus constantes ataques a Gaza. Y cuando los periodistas preguntaron a Melody durante su llegada al aeropuerto de Málaga si creía que la política había influido en su resultado, la intérprete se limitó a guardar silencio. Una respuesta que a Silvia Intxaurrondo le ha chocado de lleno.

"A mí me sorprende que haya sido tan clara, que ante la pregunta de si ha tenido que ver algo la política, no haya dicho tajantemente: 'No, ¿cómo se os ocurre? Si es un festival de música y de canciones'. A mí me ha sorprendido", señaló la presentadora de 'La hora de La 1' este lunes tras ver las imágenes de la representante de España nada más aterrizar en nuestro país.

Cabe destacar que la intérprete de 'Esa diva' dio un giro a los planes de la delegación después del concurso pidiendo volver directamente a casa en lugar de atender a RTVE o cualquier medio y prescindiendo de todo acto oficial. Eso sí, ante los rumores de su "huida" y supuesto enfado que le han hecho cancelar la agenda programada, la de Dos Hermanas ha asegurado durante su encuentro que "se han dicho muchas cosas que son mentira", que ella misma promete aclarar en una futura rueda de prensa.

"Vivan el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otra cosas"

Y es que, aunque la representante de España en Eurovisión se ha limitado a guardar silencio durante esa cuestión, sin confirmar ni desmentir, ya durante el vídeo que publicó en Instagram justo después de la gran final, se intuía que la de Dos Hermanas duda que su posición final responda a parámetros justos. "Vivan el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas", sentenció la cantante.