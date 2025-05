Javier Ruiz sentencia lo que muchos se preguntan de Eurovisión con Melody e Israel y da en el clavo en TVE

Javier Ruiz ha abordado en 'Mañaneros 360' la polémica en Eurovisión 2025 con el batacazo inesperado de Melody, que se conformó con el puesto 24, pero sobre todo por la participación de Israel y su triunfo en el televoto con 297 puntos, la máxima puntuación.

Y esta polémica se ha trasladado a la política, pues la derecha también está usando el festival de música para criticar a Pedro Sánchez, vinculando el fiasco de nuestra representante al presidente y a la postura del gobierno con Israel. "La batalla política también descarga en Eurovisión y lo que está pasando es alucinante", ha dicho en primer lugar el presentador.

Javier Ruiz ha recordado el comunicado de RTVE antes de la gala desafiando a la organización de Eurovisión: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina". A partir de ahí, ha repasado en el pantallón del plató la campaña que se organizó en España a favor de Israel por parte de la derecha y la ultraderecha.

"Se ha politizado Eurovisión se dice y desde luego que se ha hecho. El Gobierno de Israel pedía fondos para el voto popular y esta es la campaña que se ha lanzado en redes para que Israel ganara y contra la candidata española también", ha introducido Ruiz.

En ese momento se ha expuesto cómo Ester Muñoz, portavoz del PP, apelaba al voto por el país hebreo sin haber escuchado la canción: "Otro año que voy a votar a Israel sin haber escuchado la canción". O cómo Juan Carlos Girauta decía que "si quieres mandar un mensaje a Sánchez y a esos canallas antisemitas amigos del terrorismo, contribuyamos votando a Israel".

Entretanto, Javier Ruiz también ha puesto el foco en Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, que difundió un bulo en X que tuvo que borrar. Según publicó, Melody había dicho la siguiente frase: "vergüenza me daría votar al PSOE". Sin embargo, era completamente falso.

"Con todo esto la noche se calienta y hay campaña a favor de Israel", ha resumido Javier Ruiz. Campaña que resulta efectiva porque Israel obtuvo los 12 puntos del público español. Acto seguido. el periodista de TVE ha recordado que España también ha quedado fatal en Eurovisión con gobiernos del Partido Popular. "Cuando gobernaba el PP: en 2017 puesto 26, en 2016 puesto 22, en 2015 puesto 21, en 2013 puesto 25... En fin, no sé, yo reconozco que hay cosas que nos superan".

Por último, Javier Ruiz ha dado en el clavo con su análisis: "Hay una pregunta legítima aquí: y es que Rusia fue excluida literalmente cuando comenzó la guerra de Ucrania en el año 2022. Israel, en cambio, no solo no ha sido excluido, sino que Moroccanoil (empresa israelí) es el gran patrocinador de todo esto, el dinero que mueve este concurso. Israel sigue y su dinero sigue. Yo digo una cosa, incluso cuando son aliados, amigos, si tu gobierno obra mal, plantear que haya abusos en derechos humanos no parece deslealtad, quizás es simplemente manifestar lo obvio. Dicho todo esto, la cuestión es pertinente: excluir a regímenes en guerra de concursos como Eurovisión".