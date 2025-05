Rosa Villacastín sentencia así a Melody y da en la clave al poner el foco justo en lo que muchos señalan

Asistimos al post Eurovisión más intenso y polémico de los últimos años, con Melody, nuestra representante, en el punto de mira tras su rueda de prensa con RTVE; en la que criticó a la organización por la puesta en escena -con una cierta falta de autocrítica- y en la que señaló a medios y programas por cómo se había hablado sobre ella y su batacazo en el certamen.

El peor parado fue David Broncano y, en general, el equipo de 'La Revuelta'. La sevillana afeó las burlas del cómico y de colaboradores como Jorge Ponce, declinó la invitación y, para ello, jugó la carta de la salud mental. Un conflicto que se ha avivado en las últimas horas tras la réplica del jiennense durante la emisión de anoche.

"He visto que ha dicho que nos exigía disculpas para venir al programa, respuesta rápida: Melody, no nos vamos a disculpar en ningún momento", sentenció Broncano, entendiendo que no hay motivos para la ofensa y que ha sido injusto y desmedido el señalamiento.

A la par que se producía este pronunciamiento de David Broncano en 'La Revuelta', Pablo Motos anunciaba que Melody visitará 'El Hormiguero' el próximo miércoles, 4 de junio. De este modo, el comunicador de Antena 3 le roba el rostro más codiciado a su rival.

Y ante todo esto, Rosa Villacastín se ha pronunciado en su cuenta oficial de X, poniendo el foco en el mal asesoramiento que está recibiendo Melody tras su paso por Eurovisión. "¿Quién aconseja a @Melody? La va a hundir", se pregunta la periodista, advirtiendo de un deterioro de su imagen.

"A Broncano le dejó tirado", subraya la colaboradora, suscribiendo la queja de 'La Revuelta' de la semana pasada. "Lo que demuestra que es una inmadura, y después le critica a él y a TVE. Mal empieza", añade sin pelos en la lengua Rosa Villacastín.