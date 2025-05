Melody se corona con su inapelable réplica a Rayden tras cuestionar su victoria en el Benidorm Fest

Apenas quedan dos días para que Melody se coma el escenario de Eurovisión 2025 con 'Esa diva'. Y, cuando quedan poco más de 48 horas para que eso suceda, la artista sevillana no para de subir posiciones en las encuestas, sobre todo a raíz de su actuación en la semifinal del pasado martes.

Entre ensayo y ensayo, Melody ha concedido unas declaraciones a la Agencia EFE donde, entre otras cosas, contesta a Rayden tras poner en duda su victoria en el Benidorm Fest. En una entrevista en 'El País' el pasado mes de marzo, el cantante anunció que se desvinculaba de la preselección de Eurovisión, donde hasta entonces colaboraba. ¿El motivo? No estar muy de acuerdo con la victoria de Melody.

"Para mí fue raro que ganase alguien que prometía que iba a cambiarlo todo", critica el artista tras la nueva versión de 'Esa diva'. Cabe recordar que el tema no cambió la letra, lo único que hizo fue cambiar el sonido para hacerlo más moderno e internacional. Algo que, a la vista está, no convenció a todo el mundo.

El dardo de Melody a Rayden: "No está muy bien informado"

Ahora, Melody ha sido preguntada por estas declaraciones de Rayden, y, con mucha educación, le ha asestado un buen zasca. "Yo no he cambiado la canción. Se ha pulido el sonido. Pero yo creo que Rayden en lo que se tiene que centrar es en el artista no en los comentarios. Esos comentarios no… Es crear una polémica donde no la hay", lamenta la artista.

Además, deja claro que "yo no he dicho que voy a cambiar la canción. Lo malo hubiese sido que yo hubiese sacado 'Esa diva' y hubiese sacado 'El apagón' por ejemplo. Eso hubiese sido injusto. Pero yo… en las bases del 'Benidorm' es permitido. Entonces no entiendo él, como jurado, dice eso cuando va en contra de lo que está diciendo los contratos del 'Benidorm'. No está muy bien informado", sentencia Melody.