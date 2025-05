'La Promesa', avance semanal del 19 al 23 de mayo: Eugenia desaparece, una alarmante carta y un descubrimiento

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, la llegada del duque de Carvajal y Cifuentes sacude La Promesa ya que, bajo ningún concepto, puede enterarse de la boda de Catalina, ni de que existen los bebés, ni de que Curro continúa en palacio. Sin embargo, esto último no será logrado porque el duque le reconocerá.

Tampoco Lope y Expósito se enteraron de nada nuevo en su visita a la joyería Llop. Junto a Ángela, concluirán que deben visitar el local una vez más ¿Encontrarán algún hilo del que tirar?

Una vez más intentará Eugenia que alguien la ayude a ir a ver a Cruz. En esta ocasión, será al marqués a quien aborde para conseguirlo. Tras muchos intentos, Ricardo consigue que Rómulo se abra y le cuente su versión del pasado que comparte con Emilia. Lorenzo no quiere compartir nada con Eugenia, pero es ella quien toma cartas en el asunto para cambiar las tornas. ¿Cuál es su próximo paso?

Avance de 'La Promesa' del martes 20 de mayo

Lisandro se comporta de manera absolutamente despreciable con toda la familia, que se ve obligada a callar y aguantar el tirón. Leocadia, inesperadamente, presta ayuda a Manuel respecto a su negocio y Toño vuelve dispuesto a demostrar que es inocente. ¿Se ganará la confianza del heredero? Eugenia da un paso clave: instalarse en la habitación de Lorenzo. ¡Va a por todas! Leocadia le hace ver al capitán que deben controlarse con Lisandro en palacio. Rómulo, animado por Catalina, le pide disculpas a Pía y esta las acepta. Lope y Curro vuelven a la joyería y se encuentran con Esmeralda, que reconoce a Curro.

Avance de 'La Promesa' del miércoles 21 de mayo

Lope y Curro consiguen reunirse con Esmeralda, quien les ofrece unas joyas muy especiales. Tras la conversación, salen de lugar con una información tan críptica que no saben ni cómo manejar. Cómo lidiar con Lisandro es lo que Martina se pregunta. La joven sigue sin ser capaz de aguantar la presencia del insoportable duque de Carvajal y Cifuentes. Incapaz de creerse a la nueva Petra se siente María Fernández. Samuel se harta de esto y se enfrenta a la doncella por ello. Enfrentamientos es lo que Rómulo intenta evitar y, por ello, necesita tener una conversación con Emilia. Seria se pone la cosa para la enfermera cuando Eugenia toma una decisión que traerá de cabeza a todos los habitantes de La Promesa.

Avance de 'La Promesa' del jueves 22 de mayo

Todos siguen muy preocupados porque Eugenia no aparece y, cuando lo hace, deja sin palabras a todo el palacio, sobre todo al marqués. ¿Qué ha estado haciendo? Lope recibe un paquete de Esmeralda y ni Curro ni él son capaces de desentrañar el significado del mismo, por lo que deciden no contarle nada a Ángela. El negocio entre Manuel y Toño parece despegar y Teresa le cuenta a Simona la buena sintonía que hay ahora entre los dos muchachos. A pesar de eso, la cocinera se niega a propiciar un acercamiento con su hijo. El padre Samuel recibe una carta alarmante del obispado, mientras Rómulo y Emilia resuelven en parte su relación, aunque no del todo. Adriano le cuenta toda la verdad sobre sus orígenes y su situación a Lisandro. ¿Cuál es su reacción? A raíz de esto, Catalina le dice a su padre que quiere marcharse de La Promesa. Lo que Alonso ignora es que la llegada de Lisandro no ha sido casual.

Avance de 'La Promesa' del viernes 23 de mayo

Leocadia propicia un acercamiento hacia Eugenia, mientras a sus espaldas se compincha con Lorenzo para acabar con ella o devolverla al sanatorio. ¿Qué ocurre con las joyas especiales de la Joyería Llop? Curro y Lope se encuentran en un callejón sin salida tras su última visita. Toño y Manuel trabajan en buena armonía aunque al joven Luján no se le escapa el nerviosismo de su socio ante la presencia del sargento Burdina. Catalina y Adriano deciden posponer su marcha hasta, al menos, que se vaya el duque de Carvajal y Cifuentes... aparentemente. Cuando parecía que Emilia y Rómulo ya habían aclarado los malentendidos del pasado, un asunto viene a enturbiar esta confianza.