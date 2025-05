La firme determinación de Tania Medina tras anunciar su ruptura con Alejandro Nieto ('Supervivientes'): "Respetad"

Tras varios días de insistentes rumores, Alejandro Nieto confirmaba su ruptura con Tania Medina tras cinco años de relación y planes de boda. Los rumores comenzaron la semana pasada, cuando la joven viajó a Tulum para celebrar su cumpleaños junto a un grupo de amigos, entre los que no estaba su pareja.

Ella compartió algunas instantáneas de la celebración en sus redes sociales, algo que no le sentó nada bien al que fuera ganador de 'Supervivientes'. "Me parece lamentable", escribió Alejandro Nieto. Un mensaje que no tardó en borrar, al igual que una serie de vídeos en contra de su pareja, que publicó y borró en cuestión de minutos.

Finalmente, y tras muchas especulaciones, él anunciaba que la relación había llegado a su fin: "Bueno mi gente, ¿qué tal? Creo que os merecéis todos vosotros saber cómo está la situación, al final somos una pareja pública y creo que necesitáis saber que os demos una mínima explicación, aunque tampoco hace falta profundizar. Ahora que tengo fuerza, pues voy a comentar algo… Tania y yo hemos decidido separarnos un tiempo, creo que ojalá todo esto sea para algo bueno. Lo que necesito ahora es apoyo y que no seáis duros conmigo. Soy persona y no voy a permitir que se me lapide o se me insulte", empezaba diciendo, entre lágrimas.

Alejandro Nieto sobre Tania: "Siempre será el amor de mi vida"

"No me lo merezco, todo el mundo cometemos errores. Aquí estoy yo para dar la cara. En la última circunstancia creo que no hice las cosas bien. Le pido disculpas a Tania en primer lugar. Después a sus familiares, a sus amistades, a todos sus seguidores incluso. Yo amo a Tania con todo mi corazón, siempre será el amor de mi vida y nunca le haría daño. Si esta situación le está haciendo daño, pues lo mejor será que yo me arregle, ella también si lo necesita. Tengo que ajustar varias cositas que tengo en mi cabeza. No es un adiós, es un hasta luego", proseguía diciendo en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

Además, pidió apoyo a sus seguidores para enfrentar esta dolorosa situación. Del mismo modo que quiso agradecer a sus amigos y familiares que hubieran estado junto a él en este momento. Antes de finalizar Alejandro Nieto tuvo unas palabras para Tania Medina: "Nunca creí que fuese a llegar este momento porque nuestro amor estaba intacto y solo pido respeto, no voy a hablar en público, no voy a hablar en programas, no quiero hacer de esto un lío, ni un circo. Nos tenemos mucho amor y nos tenemos mucho respeto", sentenciaba.

La decisión de Tania Medina tras su ruptura con Alejandro Nieto

Por su parte, la influencer lanzó un escueto pero contundente comunicado. "Por la salud de los dos vamos a darnos un tiempo y si nos tienen cariño, por favor, respetad. Necesito que lo respeten y no sean duros con él porque nadie es perfecto, pedir ayuda y perdón es lo más grandioso que se puede hacer. Gracias de corazón, te amo", reconocía en sus redes sociales.

Tras confirmar la ruptura, Tania Medina anunció su regreso al trabajo en España: "Toca volver al trabajo, y de la mejor manera: con una marca que me hace mucha ilusión. Volviendo a ponerme a prueba. En unas horas me entenderán". Además, explicó que estaba de camino a Segovia para cumplir con sus compromisos. "Gracias por todos los mensajes. Empezaré a subir contenido estos días como siempre. Me vendrá bien. Espero que lo reciban con todo el cariño", ha concluido la joven.