Euprepio Padula dice lo que muchos creen que debe pasar con la final de Eurovisión tras amenazar a RTVE por Israel

La gran final de Eurovisión 2025 se está viendo envuelta de nuevo en polémica por la amenaza de la UER a RTVE con "multas punitivas" si sus comentaristas vuelven a hacer referencia al conflicto de Gaza al presentar la propuesta de Israel. Una carta que está siendo muy criticada y a la que han contestado rostros como Xabier Fortes y Euprepio Padula.

Así, el experto en liderazgo político y colaborador de programas de TVE como 'La Hora de La 1' o 'D Corazón' no ha dudado en alzar la voz contra la UER y ha lanzado una petición a todos los eurofans de cara a la gran final de este sábado.

"Una vez más os pido de oscurar la pantalla cuando cante la cantante de Israel. La UER amenaza con una multa a RTVE si Julia Varela y Tony Aguilar vuelven a mencionar el genocidio en Gaza. Razón de más para hacerlo", empieza diciendo el italiano.

"La UER y su patrocinador están destrozando el #eurovision y están trasformando el festival de la libertad y diversidad en el festival de la censura y vergüenza", sentencia Euprepio Padula en su mensaje en "X" después de que como ha comentado la propia TVE en sus 'Telediarios', la UER les esté advirtiendo con multarles si vuelven a hablar del genocidio.

Una vez más os pido de oscurar la pantalla cuando cante la cantante de #Israel. La UER amenaza con una multa a @rtve si @JuliaVarela__ y @TonyAguilarOfi vuelven a mencionar el genocidio en Gaza.

Razón de más para hacerlo. La UER y su patrocinador están destrozando el… pic.twitter.com/BYBLSsnZXj — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) May 17, 2025

"Con todo el respeto, que la UER se vaya a la mierda. Están destrozando el festival. Esta noche se merecerían boicot total. No lo hago porqué Melody y ⁦@rtve⁩ no se lo merecen. Han hecho de un festival de la libertad, un festival de la censura", sentenciaba el italiano en otro tuit.

Con todo el respeto, que la UER se vaya a la 💩.

Están destrozando el festival. Esta noche se merecerían boicot total. No lo hago porqué Melody y ⁦@rtve⁩ no se lo merecen. Han hecho de un festival de la libertad, un festival de la censura. https://t.co/8CYxv3MTQq — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) May 17, 2025

Más allá de toda esta polémica, Euprepio Padula se ha pronunciado al respecto de la candidatura española para Eurovisión. "#Melody no es solo una artista fantástica, trabajadora y auténtica, es también muy generosa. Cómo si no tuviera nada más importante, aquí me manda un saludo desde #Basilea#Eurovision. Querida @soyyomelody te mando un ENORME ABRAZO desde Madrid", destaca tras hacerse eco de un vídeo en el que la propia sevillana le manda un saludo.