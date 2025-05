La indignante amenaza de la UER a RTVE con multas si alude a las víctimas del conflicto de Gaza en Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha amenazado a RTVE con imponerle "multas punitivas" si este sábado 17 de mayo durante la retransmisión de la gran final de Eurovisión 2025 sus comentaristas vuelven a hacer referencia al conflicto de Gaza como ya hicieran el pasado jueves al presentar la actuación de Israel.

Según informa El País y ha verificado El Televisero, el organismo ha enviado un comunicado a la delegación española que encabeza Ana María Bordas, que es además presidenta del Grupo de Referencia de la UER para Eurovisión, para advertirles que si se vuelven a repetir ese tipo de comentarios en la final RTVE será sancionada. Se trata de una carta firmada por el presidente del Grupo de Referencia de Eurovisión, el suizo Bakel Walden, y el supervisor ejecutivo del festival, Martin Osterdahl.

En este texto, la UER recuerda "que todos los comentaristas deben cumplir las reglas del festival y el manual del comentarista". "Estas directrices prohíben las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso. Las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico cuyo lema, 'Unidos por la música', encarna nuestro compromiso con la unidad", prosiguen advirtiendo.

"Es fundamental que sus comentaristas cumplan estas reglas sin excepción [...] para preservar el carácter apolítico de Eurovisión y cumplir con la ética y los estándares establecidos en las reglas. Esperamos la plena cooperación de RTVE para evitar que se repita. Cualquier incumplimiento posterior podrá conllevar multas punitivas según las reglas", concluyen.

Los comentarios de Julia Varela y Tony Aguilar sobre Israel y el conflicto de Gaza en la semifinal de Eurovisión

Esta amenaza llega después de que Tony Aguilar y Julia Varela no dudaran en hacer referencia a las víctimas del conflicto de Gaza cuando fueron a presentar la actuación de Yuval Raphael, la representante de Israel. "Seguimos con Israel en esta segunda semifinal de Eurovisión. Con ella, Yuval Raphael, una artista hasta hace poco desconocida que fue herida en los atentados de Hamás del 7 de octubre. Su canción se llama New day will rise”", empezó señalando Julia Varela.

"Este año, RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas", recalcaba Tony Aguilar.

"Esto no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y el respeto a los derechos humanos acorde con la vocación integradora y pacífica del festival de Eurovisión. Yuval, que vivió en Ginebra de niña, interpretará en francés y en hebreo la canción Un nuevo día resurgirá", terminaba diciendo Julia Varela.