El giro de 180 grados de Paula Vázquez: de su guerra con 'Sálvame' a amadrinar el estreno de 'La familia de la tele'

'La familia de la tele' ha desembarcado finalmente contra viento y marea este lunes en las tardes de La 1. Y nada más retomar su camino hasta Prado del Rey desde las inmediaciones de Torrespaña, las estrellas del nuevo magacín de TVE se encontraron con Paula Vázquez. Una aparición nada esperada para muchos seguidores del mundo del corazón teniendo en cuenta las duras declaraciones de la presentadora sobre 'Sálvame' hace unos años.

La gallega paró en seco a María Patiño, Belén Esteban, Inés Hernand y compañía vestida de vigilante de seguridad para trasladarles el duro camino que iban a tener que emprender desde 'El Pirulín' de Televisión Española hasta Prado del Rey, sin dinero y ningún tipo de transporte público. Sin embargo, su inesperado papel como 'madrina' del esperado y retrasado estreno del nuevo 'Sálvame' choca de lleno con los dardos que lanzó a ese mismo equipo hace años.

Paula Vázquez y sus duras declaraciones sobre 'Sálvame': "Es el programa más misógino y machista que existe"

"'Sálvame' es el programa más machista y misógino que existe en la televisión. Años viviendo de criticar la vida privada de fundamentalmente' mujeres ¿y ahora resulta que son la epifanía del sentido común?", escribió Paula Vázquez en X en 2020 cuando el antiguo espacio de Telecinco se encontraba inmerso en el infame triángulo amoroso protagonizado por Alexia Rivas, Marta López y Alfonso Merlos.

No me esperaba ver a Paula Vázquez en #ElGranDesfile no sé porque pic.twitter.com/uD2gMEglAU — joan. (@about_joaan) May 5, 2025

Años después, sin nombrar explícitamente al extinto formato, que continúa su legado este lunes en La 1, la presentadora de 'Baila como puedas' se mostró muy crítica con ese tipo de formatos. "Hemos deteriorado el entretenimiento. Ha llegado ser tan guay, que molaba enseñar todas las porquerías de 'yo te muestro por dónde pasan las vías de la cámara', 'yo te enseño por donde está el foco, y de paso te meto la cámara en un váter", señaló la comunicadora en una entrevista para Bluper en 2023.

Durante otro encuentro con El Mundo, Paula Vázquez aseguró que ver la televisión actual era como "ver la televisión con faltas de ortografía", motivo por el cual no consumía ningún formato "por salud mental" desde hace 15 años. Una afirmación que llevó a María Patiño a pronunciarse de lleno. "Mira que algunas/os se empeñan en criticar un formato como 'Sálvame', sin darse cuenta de que al que realmente desprecian es al espectador", escribió la periodista a modo de indirecta en X.

"Nunca he querido hacer corazón, me niego"

Sin embargo, aunque 'La familia de la tele' suponga la mudanza de todas las estrellas del universo 'Sálvame' a la programación de La 1, la corporación pública ya ha adelantado en numerosas ocasiones el tipo de formato basado en servicio público que pretenden llevar a cabo siempre apostando por el entretenimiento. Motivo por el cual la presentadora puede haberse prestado a protagonizar el esperado arranque del nuevo espacio de LA OSA Producciones, ya que hace unos meses también dejó clara su opinión en líneas generales sobre el mundo del corazón.

"Nunca he querido hacer corazón, me niego a hacerlo porque me parece que es lo más machista que hay", aseguró Paula Vázquez a finales de enero en el espacio de RTVE Play 'Al cielo con ella', unos días antes de arrancar la última edición del Benidorm Fest que condujo junto a Inés Hernand y Ruth Lorenzo. "Me niego a juzgar la vida de una mujer, pero antes era muy normal", aseguró la presentadora, subrayando cómo jamás ha visto "una revista donde en la portada haya un tío, y si lo hay es porque es el hijo de una famosa o el marido de una mujer conocida".