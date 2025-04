Paula Vázquez se atreve a dar este pronóstico para Melody en Eurovisión y puede llegar a sorprender

Paula Vázquez lleva toda su vida dedicada a la televisión. Desde sus comienzos como azafata en el mítico 'Un, dos, tres… responde otra vez' hasta ser conductora de la pasada edición Benidorm Fest junto a Ruth Lorenzo e Inés Hernand. La presentadora ha visitado el programa 'A las bravas' de la Cadena SER para hacer balance de su extensa trayectoria profesional.

Según ha confesado a Raúl Pérez en el programa radiofónico, Paula Vázquez tiene un cariño especial a Benidorm, ya que desde pequeña ha pasado allí los veranos en una casa que tiene su familia. Sobre los candidatos para representarnos en Eurovisión este 2025, ella reconoce que su canción favorita era la de Sonia y Selena, pero cuando escuchó a Melody en directo, su opinión cambió.

"A mí Sonia y Selena me conquistaron ambas, me las quiero llevar a casa, son dos seres de luz… Melody ha presentado una nueva versión que a mí me ha parecido la caña, me ha gustado mucho la reversión que ha hecho para poder optar a un buen papel en Eurovisión… Yo creo que con esta tenemos opciones de quedar muy bien. Melody se come el escenario, yo creo que se va a meter el público en el bolsillo… A lo mejor nos sorprende y nos terminamos bailando este verano todos la canción de Melody", ha comentado Paula Vázquez.

Paula Vázquez recuerda su paso por 'Fama a bailar'

Además, la gallega ha recordado su paso por el programa 'Fama a bailar', que presentó durante ocho temporadas en Cuatro. El conductor de 'A las bravas' ha hecho un repaso de los momentos más graciosos del talent de baile. A raíz de esto, Paula Vázquez ha confesado lo mucho que le sorprendía la constancia que tenían todos los concursantes: "La verdad es que lo daban todo, pero cuando digo todo, es todo. Ellos convivían en una nave industrial con luces y sin ventanas, no sabían si era de día o de noche. No paraban de ensayar todo el día… A las dos de la mañana, a las cinco de la mañana seguían… También te diré que estaban en su mejor momento, con 18 o 19 años no me extraña que estuvieran ensayando tantas horas seguidas".

En otro orden de cosas, también ha habido tiempo para hablar del amor. Así, Paula Vázquez ha reconocido que es lo primero que le pide a un chico cuando empieza a hablar con él: "Pedir análisis de ETS es algo que hago ya desde hace muchos años y no me he encontrado nunca a nadie que me diga que no, al contrario, es lo normal. Aprovecho para mandar un mensaje de que no es tan barato hacerse las pruebas y si queremos una población sana, que se cuide, por lo menos que sea más accesible hacerse las pruebas cada seis mesecitos para estar tranquilos todos".