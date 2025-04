Preguntan a Melody si concursaría en 'Supervivientes' y su respuesta no deja lugar a dudas

Hace unos meses Melody cumplía un sueño que llevaba años anhelando: convertirse en la representante de España en el próximo Festival de Eurovisión. Tras alzarse con la victoria en el Benidorm Fest con su tema 'Esa diva', la sevillana se puso manos a la obra para convertir esa canción en todo un hit internacional.

A poco más de un mes de que nos represente en Basilea (Suiza), el próximo 17 de mayo, Melody ha concedido una entrevista a la revista 'Lecturas' donde hace balance de su carrera. Además, desvela si se animaría a participar en un futuro en 'Supervivientes'. Según reconoce, el representar a España en Eurovisión "ha sido mi ilusión siempre, no lo niego. Pero no me lo imaginaba que iba a ser ahora el momento, no tenía ni idea". Y es que, la artista ha sido mamá por primera vez de un niño hace apenas un año.

Su objetivo en el certamen europeo de la canción, es "dar un mensaje de amor, de igualdad, de que divas somos todas y de que todas y todos tenemos una lucha cada día cuando nos levantamos. Es el momento de hacer una actuación que más allá de lo explosivo y de lo impactante tenga corazón y amor, porque estoy contando una historia que todos vivimos. En algún momento, todos hemos dicho 'jolín, hay que ver lo que me está costando esto o lo otro', y yo creo que va por todos, de corazón".

¿Veremos a Melody próximamente en 'Supervivientes'?

Melody también se pronuncia sobre su polémico paso por los Premios Goya, donde recibió numerosas críticas por su asistencia y, además, por no parar de cantar durante la alfombra roja. "Me llevo que tengo la actitud que hay que tener, que es ser tú misma, ser amable, respetuosa. Los medios de comunicación, no nos olvidemos, son parte de nuestro trabajo y a mí no me cuesta trabajo ser amable con vosotros. Creo que para mí eso es un triunfo. Por supuesto, hablar es gratis y si costase no hablaría ni la mitad de la mitad. Creo que fue un impacto mediático bonito y bueno, yo me lo he tomado muy bien", asegura.

Eso sí, a la pregunta de si participaría en 'Supervivientes', la cantante no lo ve claro: "Nunca se puede decir de esta agua no beberé, pero lo pasaría fatal. Hay que estar preparado mentalmente, es una vivencia muy bonita, también dura… No estaría preparada. Soy honesta, para qué decirte yo soy muy fuerte si no… En primer lugar, yo soy muy miedosa y quedarme sola en una isla va a ser que no".

Por último, Melody también da su opinión sobre el paso de Terelu Campos por el reality de Telecinco. "Terelu se merece todos nuestros respetos, lleva en el medio muchos años y la madre ha creado una escuela en el mundo del periodismo y se merece un 'ole y olé'", sentencia la sevillana.