Alba Carrillo deja retratada a Terelu Campos al destapar su traición a TVE tras su ataque a 'La familia de la tele'

Terelu Campos se ha quedado bien a gusto con 'La familia de la tele' antes de coger el avión para volver a Honduras. La colaboradora de 'De Viernes' no ha dudado en sentenciar a sus ex compañeros por lo que están haciendo con su obra de teatro lanzándoles un dardo por sus bajas audiencias. Unas palabras que este jueves han sido replicadas por María Patiño, Kiko Matamoros y Alba Carrillo.

"Mira, no voy a hablar de nada de la obra, absolutamente nada. Podéis decir lo que os dé la gana desde la televisión pública, la de todos, la de todos los españoles. Lo que os dé la gana, como os dé la gana", soltaba Terelu a las preguntas de Irina García, reportera de 'La familia de la tele' al tratar de preguntarle por la polémica sobre el texto de su obra de teatro.

"Si queréis reventarla, hacedlo. Otra vez te lo vuelvo a decir. Lo que os dé la gana. Espero que os dé mucha audiencia. Mucha, como la que tiene mi cadena", terminaba soltando Terelu Campos haciendo una alusión velada a la crisis del magacín de TVE. Un dardo que a Alba Carrillo y María Patiño no les ha gustado nada.

María Patiño y 'La familia de la tele' estallan contra Terelu

Así, María Patiño era clara al dar la réplica a la que fue su compañera en 'Sálvame'. "Yo estaba recordando que Terelu presentó en esta casa hace relativamente poco un homenaje a su madre María Teresa Campos. Y recordaba que Terelu destacaste que tu madre rompió el techo de cristal y destacaste algo que comparto y es que tu madre ejerció con total libertad su profesión en esta bendita casa", recalcaba la presentadora.

"Yo a Terelu, a la que sigo queriendo muchísimo y lo digo sin ironía, le recordaría que ella ha trabajado mucho en la televisión pública y que su mayor esplendor fue en Telemadrid que era una televisión pública. Y le quiero recordar que el grupo en el que trabaja también se financia con dinero público", sostenía Kiko Matamoros. "Exacto", se escuchaba apostillar a Alba Carrillo. "Y que la auténtica familia de la tele hoy por hoy es la suya, esa sí es la familia de la tele que está dando de comer a todas las teles", añadía Matamoros.

Pero si había alguien especialmente dura con Terelu Campos era Alba Carrillo al recordar lo mal que se portó ella con TVE tras volver a Telecinco como fichaje de 'De Viernes'. "Yo coincidí con Terelu en esta casa hace muy poquito y la verdad es que no se fue de muy buenas maneras porque igual aquí los sueldos no son tan elevados como en la otra cadena y se portó mal con los programas en los que participaba", empezaba diciendo la ex modelo.

"Entonces ahora meterse con nosotros, ser tan injusta cuando ella va moviendo sus peones según le interesa económicamente hombre...", sentenciaba Alba mientras María Patiño destacaba que sus palabras eran sorprendentes pues hasta ahora se había mostrado compasiva con Terelu cuando se le atacaba.

COMO NO AMAR A ALBA CARRILLO, nunca se calla nada y una vez más ha ACABADO con la soberbia de Terelu#LaFamilia15M pic.twitter.com/I3D10RUkqq — aroa 🍒 (@uwmohn) May 15, 2025

Otra que explotaba contra la que fue su compañera en 'Sálvame' era Nuria Marín. "Yo quiero mucho a Terelu y siempre había considerado que era buena compañera, trabajando detrás de las cámaras siempre ha ayudado mucho. Y ella siempre se jacta de ser muy buena compañera pues yo en estas declaraciones aparte de que no me gusta ni un pelo como habla a nuestra compañera Irina que no se merece como la trata, siento en ella un disfrute masticando y saboreando esas palabras contra nosotros que me da muy mala espina", añadía la colaboradora.

Alba Carrillo sentencia a Terelu Campos: "Ella se fue de aquí por dinero"

Y cuando Chelo García-Cortés trataba de defender que ellos no buscaban audiencia tratando de dejarla mal a ella, Alba Carrillo no se reprimía con un tremendo calificativo con el que hacía alusión sin citarla a Ana Rosa Quintana. "La audiencia se consigue trabajando poco a poco o no se consigue", comentaba Chelo. "Bueno perdona es que en su cadena está Villareja, es que ya me toca las narices sacamos aquí todo", soltaba la colaboradora sin pudor.

Pero Alba Carrillo seguía manifestándose contra Terelu. "Nosotros estamos en una situación y aprovechar que estamos arrancando para decir eso que ha dicho me parece tan sucio cuando ella se ha ido por la gatera por dinero" , aseveraba. "Ella en su última etapa cuando salimos de la otra cadena que éramos los desheredados, ahora es su cadena por dinero baila el perro, pero ella vino aquí y estaba en 'Mañaneros' y 'D Corazón' y cuando no tenía nada que aportar más que las exclusivas de los miércoles cuando llegó el momento de ser noticia porque Alejandra se queda embarazada, cuando tiene que dar la primera entrevista en vez de darla a su programa se fue por la gatera a su programa de su cadena y dejó tirado a 'Mañaneros' y es tan buena esta cadena que siguió colaborando y dijo que tampoco quería ir a 'D Corazón' porque había ido a 'De Viernes' y le dijeron que no que tenía que ir a su trabajo. Ella aquí estaba cuidada y no se quería ir de aquí pero se fue por pasta. Así que baja los humos, no se puede ser así de cínica", concluía.