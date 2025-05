Aitor Albizua e Inés Hernand no se reprimen lo que piensan realmente de 'La familia de la tele' en plena crisis

La llegada de 'La familia de la tele' no está siendo para nada un camino de rosas sino de espinas. Desde las cancelaciones de su estreno por la muerte del papa y al apagón hasta las malas audiencias que están cosechando en las tardes de TVE. Pero si hay algo que está haciendo mella en el equipo son las críticas que están recibiendo por parte de profesionales de RTVE que están pidiendo su cancelación. Así se ha dejado ver este miércoles en su arranque con Belén Esteban asegurando que se quiere ir y a Aitor Albizua e Inés Hernand confesando que no se sienten cómodos.

Una de las críticas que lanzaba Belén Esteban es al hecho de que sean tantos presentadores y que Aitor Albizua e Inés Hernand no controlen sobre algunos temas del corazón. Tras escuchar a sus compañeros, el presentador de 'Cifras y letras' tomaba la palabra para dejar clara su sensación ante esta crisis que atraviesa el programa y todos sus rostros.

"Lo que comentáis creo que es una sensación generalizada, que ha ido poco a poco más con todo el linchamiento y las críticas que hemos recibido, algo que yo nunca había vivido en mi trabajo", empezaba reflexionando Aitor Albizua en clara alusión a todas las críticas que están recibiendo por parte del Consejo de Informativos de TVE o de otros profesionales de la cadena pública.

Tras ello, Aitor Albizua no dudó en reconocer lo perdido que está con algunos contenidos de 'La familia de la tele' pues hasta ahora nunca había hecho corazón. "Yo no sé hacer prensa rosa. No venía a hacer eso, pero me dicen que esos son los temas e intento hincarle el diente como sea", confesaba el presentador. "De ahí los comentarios que hace la gente en su casa sobre mi papel aquí. Pero lo entiendo perfectamente", añadía.

Pese a todo, Aitor Albizua ha querido ser positivo y pensar en crecer poco a poco. "Nuestro papel, el mío y el de Inés, es encajar en todo esto. Yo confío en mí mismo, pero mucho más en el talento de este equipo. No ha salido quizá tan bien, pero hemos intentado que salga de la mejor manera posible", destacaba. Asimismo, no dudaba en contar que hubo un día que tuvo que desconectarse de todo porque se sentía muy agobiado: "Hubo un día que salí del programa y lo silencié todo".

Inés Hernand y Aitor Albizua se mojan sobre 'La familia de la tele'

Después era Inés Hernand la que tomaba la palabra para tratar de hacer autocrítica. "Secundo lo que está diciendo mi compañero y, por hacer una crítica constructiva, para empezar somos líderes en audiencia joven", defendía para tratar de ponerle el lado positivo a toda la crisis que atraviesan.

Eso sí, Inés no se cortaba al cuestionar los contenidos de 'La familia de la tele'. "Yo digo que hay gente que no sé ni quién es de la que hablamos. Pensaba que el magacín iba a incorporar otras temáticas", se manifestaba. "Hay una cuestión temática que no termina de enganchar, quizá porque interesen otras cosas como dónde irse de vacaciones, qué comer…", dejaba caer.

Tras ello, Inés Hernand les comentaba que la desconexión de los colaboradores estrella de 'La familia de la tele' al final también impedía su crecimiento. "Tanto Aitor como yo vamos percibiendo cómo os vais enfriando y eso se nos hace complicado. En nuestra posición, tomamos la iniciativa cuando sabemos de lo que estamos hablando, aportando lo que podemos, el problema es que no siempre sabemos hacerlo", aseveraba.