Montoya se revuelve contra Carlos Sobera en 'Supervivientes' y el presentador se ve obligado a pedir perdón

Montoya ha vivido durante la última emisión de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' un episodio marcado por la tensión que le ha enfrentado incluso con el propio presentador. De hecho, este último ha tenido que salir a dar explicaciones en pleno directo a tenor de las lágrimas del concursante.

Todo ha comenzado a raíz de un tosco enfrentamiento entre Pelayo Díaz y Juan Carlos Montoya y Carmen Alcayde . Estos dos no han dudado en revolverse contra el estilista, lo que ha generado una contundente respuesta que poco o nada le ha gustado al exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

"Me parece alucinante que estén todo el rato pensando que yo estoy todo el rato hablando de ellos. Tranquilos que no pienso y no hablo de vosotros. No me molesta que hayas entrado aquí porque, para empezar, ni te conocía. Para mí eras un meme porque era lo que sabía de ti. Es lo único que había visto del programa", ha sido el comentario que ha encendido la chispa de Montoya.

"¡No me faltes el respeto con lo de meme!", le ha espetado el joven, mientras que Pelayo se ha excusado diciendo: "Entiende lo que quiere entender, que es peor que no entender". En ese instante, Carlos Sobera ha intervenido para mediar diciendo: "Por lo del meme no te des por ofendido. No es insulto". "No te he llamado meme, me he referido a un meme que hay de ti", ha zanjado Pelayo Díaz.

Sin embargo, el tema ha seguido trayendo cola a tenor de las lágrimas de Montoya. Visiblemente tocado, el joven ha asegurado: "Me parece lamentable que se siga riendo la gente diciendo meme andante. Sé que a lo mejor Carlos que no has visto na para decir que no es un insulto. Me duele todavía eso porque lo sigo reviviendo y me duele. Estoy haciendo un concurso, no por ser meme andante. Soy persona ante todo". "Escuchas lo que quieres", le ha asestado su compañero.

Las disculpas de Carlos Sobera a Montoya

En ese instante, Carlos Sobera ha tomado la palabra para poder explicarse ante el joven. "Yo he dicho que para mí no era una falta de respeto porque no todo el mundo es capaz de conseguir que en el fondo es un honor y una admiración ser un meme. Se hace solo de aquellas personas y actos que han conseguido traspasar pantalla, llegar al corazón de la gente y en muchos casos provocar admiración y por eso no lo veo un insulto y me duele que lo sea. esta es mi opinión", han sido las palabras

Tras ello, Pelayo Díaz ha hecho uso de la palabra para explicarse: "Quiero pedirle disculpas porque le veo afectado. Yo no he visto el programa y he conocido a Montoya por el meme que ehe visto en Twitter. No me parece que le haya dicho nada ofensivo. Si te conozco por eso, te conozco por eso". "Y es un conocimiento universal, que tú has llegado a todo el universo. Hasta Estados Unidos has llegado y se ha visto. Eso está en tu haber y no en tu deber. Yo por eso te animo y si te he hecho daño te pido también disculpas", ha rematado el presentador.