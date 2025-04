Pelayo Díaz saca su peor cara con Carmen Alcayde tras lo emitido en 'Supervivientes': "¿De qué vas?"

Continúa la trifulca entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde en 'Supervivientes 2025'. Los dos concursantes han hecho partícipes a los espectadores de su mutua animadversión debido a los reproches que ambos se han intercambiado durante la gala dominical y que han acabado con una sonada advertencia del estilista hacia la valenciana que ha dado mucho de lo que hablar.

Todo ha comenzado después de que el oráculo les señalase tras los últimos encontronazos vividos en las playas. Precisamente en uno de ellos, el joven le soltó a su compañera: "Creo que vives muy obsesionada con las nominaciones. Y te impide acercarte a nosotros durante la semana porque estás muy obcecada".

Por su parte, la concursante le ha soltado: "Si sois vosotros los que cuando estuvieron encerrados ella y Anita no os acercasteis en todo el día, ¿qué estás diciendo? Obsesionada porque sois mayoría y sé desde que pisé esta playa que hasta que no acabarais con nosotros, no ibais a pasar a nominaros a vosotros. Si estuvieras siempre nominado, me gustaría verte la cara".

"Todo el rato tu discurso es la nominación", le ha reprendido su compañero. "Solo lo dijimos al día siguiente. No estoy toda la semana así. Mientas, mientas y mientes", le ha cortado Carmen Alcayde, lo que ha encendido a Pelayo: "No me llames mentiroso. Habla como una persona de tu edad y no me llames mentiroso. Esto no es un colegio. Habla como una persona normal, Carmen. A mí no me hables así".

"Relájate conmigo": la seria advertencia de Pelayo Díaz a Carmen Alcayde

"¿De qué vas?", le ha asestado Carmen Alcayde. Un gesto que Pelayo Díaz no ha tolerado en la playa: "No, ¿de qué vas tú? A mí me hablas con respeto, ¿me oyes? A mí no me hables así. Yo no soy un cualquiera. Háblame con educación como te estoy hablando por favor Carmen. Te lo he dicho con muchísima educación". "¿Cómo te digo que mientes con educación? Dímelo, mientes", le ha preguntado la concursante, lo que ha colmado la paciencia del asturiano: "Estoy harto del cuento de la niñata".

Al escuchar dicho comentario, Carmen Alcayde ha insistido: "¡Que salga Pelayo Díaz por fin! Mira, que salga. ¿Que yo aburro con mi historia? Pues tú aburres con Pelayo 'Mahatma Gandhi'". "Relájate conmigo eh. ¿Sabes lo que pasa? Que duele que te digan la verdad en la cara y estás amargada en el concurso y todos estos teatritos que haces no te van a servir de nada", le ha rematado el concursante dejando a su compañera visiblemente tocada.