Montoya conmueve con su inesperada declaración a Anita en pleno directo de 'Supervivientes'

Anita Williams y Montoya están más cerca que nunca en 'Supervivientes 2025' y no sólo por el castigo que se les impuso el pasado domingo por saltarse las normas, sino que la convivencia ha dado sus frutos. Atrás quedaron las peleas y las disputas ente ambos puesto que, a tenor de las últimas imágenes registradas por las cámaras, los dos se muestran más que unidos.

Cabe recordar que la organización les obligó a convivir juntos en un espacio reducido en la playa. Al ser preguntado por dicha sanción, Montoya ha comentado con su particular sentido del humor: "Para mí que todos los castigos sean así. Carlos, qué voy a hacer hijo, una alegría". Por su parte, Anita ha asegurado: "Lo necesitábamos los dos para hablar. Al final es como que tengo un apoyo muy grande en la playa y nunca se puede da aun buen abrazo o hablar de cosas pendientes. Creo que nos ha venido muy bien a los dos".

Unas palabras que han hecho llorar a Montoya. Visiblemente emocionado, el concursante ha deslizado: "Con mucha emoción. Al final, creo que se ha visto que para mí ha sido una cura emocional. No sabía que la persona que me ha dado más ansiedad en los últimos tiempos ha sido la que me lo ha quitado. No quiero llorar, me emociona porque ella ya lo sabe y al final creo que lo que prima es la cordialidad y el respeto. Lo necesitaba porque lo he pasado muy mal y estar sintiéndome así de feliz y ver un apoyo en ella creo que es lo máximo y lo necesitaba también".

Montoya se declara a Anita: "Me vas a tener para toda la vida"

"Os veo juntos, separados y veo que hay cariño entre vosotros y veo que hay algo que no se ha roto a pesar de todo lo que os ha ocurrido", ha reseñado Carlos Sobera. "Creo que el cariño no se va a romper de ninguna manera. Lo que hemos creado va mucho más allá que una pareja. Hemos creado una pequeña familia y sea de una forma o de otra, él sabe que me va a tener siempre en la vida", le ha respondido Anita Williams.

Mucho más emocionado se ha mostrado Montoya: "Me ha tratado muy bien su familia y creo que la mía también. Nadie decide de quien se enamora y al igual que dije que el precio que había pagado era muy caro por lo que me había pasado y ahora no hay premio por el sentirme como me siento. La veo como una buena amiga y apoyo y la quiero y en cinco meses un primer amor no se va. Te sirve para aprender. Ella ha tenido sus errores y yo quizá los míos. Pero tiene una familia muy bonita. Como agradecimiento, ella es una buena persona y la quiero también por eso ". Acto seguido los dos se han fundido en un emotivo abrazo.

En la misma línea, el concursante ha declarado: "Nada es excusable con lo que hizo ni nada. Pero sabía que detrás de esa pupila yo la miraba y decía "ahí tiene que estar mi Anita". En Honduras está saliendo y con eso me quedo. También con que la gente sepa que Montoya se ha enamorado de una buena persona, no de esa Anita. Me va a tener para toda la vida y que un primer amor te marca de una forma u otra".