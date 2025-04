Makoke se lleva un duro palo con la información que recibe tras reincorporarse a 'Supervivientes'

No están siendo días fáciles para Makoke en 'Supervivientes 2025'. A la durísima caída que sufrió el pasado martes se le ha sumado una evacuación forzosa que ha puesto en serio peligro su continuidad en el reality. Por si fuese poco, durante su ausencia, la ahora concursante ha podido conocer lo que sus compañeros han dicho de ella.

Laura Cuevas y Joshua Velázquez han sido los más críticos con su compañera, quienes no han dudado en comentar su posible marcha. "Makoke no vuelve, mira, como que me llamo Laura Cuevas. Le viene bien... para empezar decir que no ha salido expulsada, sino evacuada y que le queda la posibilidad de volver otro año", ha asegurado la andaluza.

Por su parte, Joshua ha contado que, antes del puente de la concordia, Makoke se pensaba que se iba a encontrar con su pareja. Una ilusión truncada al ver a su enemiga en los Cayos. "Pagaría si dicen, 500 euros y te enseñamos la cara de Makoke al recibir a Laura ahí. Y yo me pongo así y pago los 500 euros", ha asegurado con sorna el joven.

Sobre esa misma dinámica, Laura Cuevas ha comentado: "Cuando empecé a ver las palabras y en el centro una palabra que ponía amigas, ¿lo solucionamos? ¿Qué voy a solucionar? Ella por un lado y yo por el mío. No la quiero ni en el día de mi muerte. Makoke esperando ver al novio y me ve encuentra a mí para ponerla como los trapos".

Laura Cuevas tampoco se queda ahí puesto que incluso se ha atrevido a aconsejar a la pareja de su compañera: "Creyendo ver a su amor, pues que tenga cuidado el señor Gonzalo que cuando a esta se le cruza el cable... Que lo ponga todo en separación de bienes". Nada más escuchar este comentario, Makoke ha comentado: "Se cree el ladrón que todos son de su condición".

El sorprendente acercamiento entre Laura Cuevas y Makoke

Por su parte, Laura Cuevas le ha restado importancia a sus comentarios al asegurar: "Son los últimos coletazos de la trama de Makoke, nada más, haciendo un pequeño resumen. Lo del tema de la caída me acordé de Antonio Tejado que no sé si os acordáis, cuando e cayó que le dolía y después haciendo piruetas porque iba a volver otro año". "Pues aquí me tienes otra vez de nuevo cariño mío", le ha cortado Makoke.

En ese momento, Jorge Javier ha reseñado la frase que Laura ha empleado al asegurar que no quiere a Makoke ni el día de su muerte. "Eso es una frase hecha. En Jerez se dice mucho... Es una frase hecha que para mí y para Makoke nos va bien. Ella por su lado y yo por el mío, que le vaya bien y ya está", ha explicado la joven. "Si Makoke necesitara una gota de tu sangre, ¿se la darías?", le ha formulado el presentador ante lo que la joven ha asegurado: "Eso a cualquier persona hijo". "Muchas gracias, se me ha encogido el corazón", ha ironizado Makoke.

El férreo apoyo de Anita a Makoke

Las críticas que Joshua Velázquez y Laura han vertido sobre Makoke poco o nada han gustado entre sus compañeros. Anita Williams ha sido la concursante que no ha dudado en saltar contra ellos: "Os escuché hablar de Makoke un buen rato diciendo de su futuro marido que ya se puede casar con al separación de bienes y hay que tener consecuencias con lo que decimos y hoy habéis seguido hablando y hablar de una persona que no está me parece muy feo y acusar de que ha hecho show en la caída, me parece más feo todavía. No me hace ni puta gracia. No es que se hable una vez, pero lleváis todo el puto día".

"Odio que hablen de una persona que no está", le ha afeado Anita. Ante ello, Joshua ha saltado: "Tampoco vas a controlar lo que diga u opine". "Pero si hablas a un metro mío, lo escucho por inercia. Luego dices que lo dices todo a la cara y me parece feo las palabras que habéis tenido", le ha respondido. Como respuesta, Joshua ha zanjado el tema asegurando: "A partir de ahora tú por tu lado y yo por el mío. No sabía que pensabas así de mí". "Ni yo tampoco, como lo dices todo a las espaldas", ha concluido Anita.