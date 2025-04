Kiko Hernández revela en 'Tentáculos' el dineral que le ofrecieron por ir a 'Supervivientes' y por qué lo rechazó

Kiko Hernández es uno de los nombres que, edición tras edición de 'Supervivientes', ha sonado con fuerza para participar en el programa. Muchos han sido los colaboradores de 'Sálvame' que se han atrevido a concursar, entre ellos sus grandes amigos Kiko Matamoros y Mila Ximénez, pero él siempre ha declinado la oferta, por muy jugosa que esta fuera.

Este miércoles 9 de abril, el colaborador de 'Tentáculos' ha desvelado en el espacio de Ten el motivo por el cual ha rechazado, por el momento, viajar a Honduras. Y no es otro que el estar separado de sus hijas. Así lo ha explicado él mismo: "Yo negocié con ellos en privado ver a mis hijas, porque yo no quiero estar una semana sin hablar con ellas. Simplemente. Fíjate lo que pedí. Ni pizza, ni tabaquito… lo único que pedía era hablar con mis hijas por videollamada".

El motivo por el cual Kiko Hernández se negó a participar en 'Supervivientes'

"Y me dijeron que sin problema, que habría un hueco a la semana", ha asegurado Kiko Hernández. En ese momento, Carlota Corredera le lanzaba la pregunta del millón: "¿Cuánto te ofrecían a la semana?". "¿Lo puedo decir?", ha dudado el colaborador, que, finalmente ha desvelado cuánto le ofrecieron por participar en 'Supervivientes': "Entre 39 y 41". "O sea, 40, vamos", ha espetado la presentadora gallega.

Pese a esto, Kiko Hernández deja claro que "dije que no". Pero no solamente por estar tanto tiempo sin ver a sus hijas, sino, además, porque según él desde el programa intentaron tenderle una trampa con su marido, Fran Antón. "Luego me enteré que estaban negociando, cuando no se sabía nada de que yo estaba con Fran y yo estaba despistando y tal, que a él le llamaron por otro lado y lo que querían era el encuentro de los dos. Y ahí dije yo que no iba", ha sentenciado el colaborador.