Carlota Corredera desaparece de 'Tentáculos' en TEN y este es su inesperadísimo sustituto

Este martes, 8 de abril, Carlota Corredera causará baja en 'Tentáculos'. Pero el motivo bien justifica su ausencia. Y es que la presentadora gallega será una de las asistentes al evento de presentación de 'La Familia de La Tele', el nuevo programa de las tardes de La 1 en el que ella será una de las colaboradoras, junto a otros muchos excompañeros de 'Sálvame'.

Por tal motivo será Kiko Hernández el que este martes se ponga al frente de 'Tentáculos', tal y como ha anunciado Ten en sus redes sociales. "Mañana presenta Kiko Hernández y promete una mascletá de bombas", advertía la cadena en su cuenta de X, animando así a la audiencia a que vean el programa pese a la ausencia de Carlota Corredera.

MAÑANA presenta Kiko Hernández y promete una MASCLETÁ de BOMBAS.#Tentáculos7A pic.twitter.com/ikd7yyJIJn — TEN TV (@TENtv) April 7, 2025

Carlota Corredera asistirá a la presentación de 'La Familia de la Tele'

Carlota Corredera será una de las invitadas a la presentación de 'La familia de la tele'. TVE ha organizado un gran evento que tendrá lugar este martes 8 de abril a partir de las 20.00 horas en el Teatro Eslava de Madrid y para lo cual han regalado entradas para todo aquel que quiera asistir, confirmándose la asistencia de hasta más de 1.000 invitados.

Además de la periodista viguesa acudirán los presentadores del espacio, Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand. Así como los colaboradores Belén Esteban, Lydia Lozano, Nuria Marín, Chelo García Cortés, Javier de Hoyos, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval o Marta Riesco.

🔴 Mañana Carlota Corredera no presentará #Tentáculos7A debido a la rueda de prensa de @familiadelatele.

Kiko Hernández va a presentar el programa de mañana. pic.twitter.com/B5fwdaZvqt — EliamSweet (@eliamsweet) April 7, 2025

Será el próximo martes 22 de abril cuando se estrene en las tardes de La 1 'La familia de la tele'. Un programa producido por La Osa Producciones y que heredará el espíritu de 'Sálvame'. María Patiño y Belén Esteban se mostraron muy emocionadas el pasado domingo en 'D Corazón' al comentar algunas de las novedades del programa.

"Nunca he trabajado en RTVE y me hace mucha ilusión. Vamos a viajar por toda España, creo que va a ser algo nunca visto", anticipó Belén Esteban. Mientras que María Patiño reconoció que "me encantaría que el rey emérito se sentase conmigo. Eso es pedir mucho, ¿no?". Además, la presentadora explicó que en 'La familia de la tele' "hay cariño, pero hay veces que estamos un poco hartos unos de otros". "Prado del Rey va a ser mi casa y nunca me imaginé que iba a trabajar en RTVE. Es la primera vez que voy a coger el micrófono de TVE", sentenció, visiblemente emocionada.